Anrell dödshotad efter sin krönika

I somras stängdes Martin Johnsrud Sundby av för dopningsbrott sedan stjärnan glömt att ansöka om medicinskt tillstånd för en tillåten astmamedicin.

Då väcktes debatten kring Norges skidlandslag och redan innan beskedet om att även Therese Johaug stängs av för ett dopnignsbrott gick tidigare Aftonbladet-krönikören Lasse Anrell ut med en hård krönika i tidningen NWT där han bland annat skrev att ”norsk skidåkning stinker som laboratoriet hos Mühlegg”.

– Jag tycker att svenska och norska journalister och skidkrönikörer har varit alldeles för mjäkiga i fallet med den norska statsdopningen, fortsatte Anrell när Sportbladet ringde upp och bad honom utveckla sin kritik.

”Har polisanmält”

Nu har det inkommit ett dödshot riktat mot Lasse Anrell till Nya Wermlands-Tidning, vilket Expressen var först att rapportera om.

– Det stämmer. Det kom ett handskrivet brev på norska till vår redaktion som vi har överlämnat till polisen, säger NWT:s chefredaktör Staffan Ander till Sportbladet.

Vad stod det i brevet?

– Jag minns inte i exakta ordalag men något om att ”kommer du till Norge så blir du ett huvud kortare”.

”Är för jävligt”

Hur ser du på hotet?

– Jag anmäler alla hot. Vi är inte speciellt rädda men det är så klart för jävligt att det kommer ett dödshot.

Vidtar ni några åtgärder?

– Vi har vidtagit åtgärder på senare år. Vi har skärpt uppmärksamheten. Förr kunde i princip vem som helst komma hit och skicka in en insändare under ytterdörren. Det funkar inte nu. Men i övrigt så nej, vi vidtar inga extra åtgärder just på grund av det här hotet, säger Staffan Ander.