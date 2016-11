Sportbladet testar utskällda medicinen

Hur kommer det sig att friska skidåkare använder astmamedicin?

Efter att ha lyssnat på experter och åkare, fått höra konspirationsteorier och initierade spekulationer bestämde jag mig för att testa själv.

Efter en månads bruk av Ventolin kliver jag upp på löpbandet för ett maxtest.

Jag gör det med en hand som darrar av astmamedicinen.

I går kväll landade jag i finska Kuusamo. Med på flyget fanns stjärnor som Marit Björgen och Ingvild Flugstad Östberg. På lördag kickar de igång världscupstävlingarna.

Uppladdningen har inte varit sig lik för dem. Eller för någon annan. Norges problem har blivit skidvärldens dilemma.

Therese Johaug väntar på sitt straff för brott mot dopningsreglerna och i svallvågen efter Martin Johnsrud Sundbys felaktiga astmabruk har en vild debatt kring bruk av just astmamedicin härjat.

Min uppladdning har också varit speciell.

Jag har en inhalator i packningen.

Jag har inte astma, men jag har använt luftrörsvidgande Ventolin Evohaler i en månads tid för att se vad som händer med kropp och sinne.

I onsdags genomförde jag ett maxtest med en Ventolindos på 800 mikrogram, gränsvärdet i Wadas nya regler.

Låt mig återkomma till hur det gick och ta det för vad det är. Det är ingen vetenskaplig studie, utan låt oss kalla det för ett journalistiskt experiment inför vinterns skidsäsong.

Det är min berättelse i jakten på att stilla reda ut: vad händer när man som frisk person tar astmamedicin?

Friska norska åkare har använt astmamedicin

Skidåkare är jämfört med genomsnittliga befolkningen oftare drabbade av astma, det vet vi och det beror delvis på de svåra förhållanden som de tränar och tävlar i. Kall luft ner i lungorna i samband med hög ventilation under många år sätter sina spår i luftrören.

Åkare som får diagnosen astma använder astmamedicin, det är inget märkligt med det. Flera av de framgångsrika svenska har diagnostiserad astma.

Men under hösten har vi fått veta att även friska åkare i Norge erbjudits och använt astmamedicin. Det har också framkommit att norska juniorer fått astmamedicin via nebulisator under junior-VM i Rumänien i februari. Petter Olberg, norska landslagets nya chefsläkare, som själv var med i Rumänien har bekräftat nyheten och hänvisar till svåra väderförhållanden och åkare med astmatiska besvär.

En sammansatt grupp av nordiska experter med kunskap inom medicin, juridik och etik utreder bruket av astmamediciner inom norsk skidåkning.

Svenska professorn Kjell Larsson, som arbetar vid enheten för lungor och luftvägar, vid Karolinska Institutet deltar.

Han meddelar mig under torsdagen att han inte kan uttala sig förrän utredningen blir offentlig och när den blir det är inte kommunicerat.

Till dess kan bruket av astmamediciner fortgå.

Jag har alltså inte astma – vilket en spirometriundersökning för tre år sedan kan dokumentera – och jag är absolut ingen elitidrottare, utan en högst hygglig medelålders motionär. En trebarnsmamma på 47 år som joggar i behagligt tempo ett par dagar i veckan och tränar yoga. Petra Thorén under ett av testerna. Foto: Anders Deros

Genomfört två tester

Jag har en tuffare träningsbakgrund, men det var många år sedan och numera blir det få intensiva pass.

Jag har genomfört två tester, båda identiska där vi mätt maximalt syreupptag och laktathalter, alltså mängden mjölksyra i musklerna. Ett utan astmamedicin, ett med.

Testerna har genomförts på High Performance Center i Växjö under ledning av Henrik Wagner. Experterna på centrat har dock inte analyserat resultatet och vi har betalat för oss.

Det första testet, som genomfördes i september, var intressant. Jag har aldrig tidigare gjort ett liknande test och visste inte vad som väntade. Den instängda känslan i masken, sticken i fingrarna men framförallt känslan av att vilja slita av sig slangen och lämna rummet när mjölksyran och pulsen blev hög var svår att hantera.

Min beundran för den träning som skidåkare underkastar sig växte.

Ett riktvärde är det så kallade testvärdet, som man får fram genom att dela det maximala syreupptaget med kroppsvikten. Mitt värde landade på 48 vilket enligt referensvärdena får anses som riktigt bra i min ålder, men som inte hade räckt för att hänga Charlotte Kalla i hasorna mer än ett par meter.

Armen darrade i flera timmar

Direkt efter första testet började jag använda Ventolin Evohaler, 100 mikrogram. Medicinen är ett av de läkemedel som enligt antidopningsbyrån Wada är tillåtet att ta utan dispens om man ligger under gränsvärdet 1 600 mikrogram per dygn.

Jag har tränat med låga doser, vilket talar mot en effekt. Enligt vissa studier kan det vid extremt höga doser ge en viss effekt även på uthålligheten, men annars inte. Och man snackar då om doser som är 20 gånger högre än de jag använt.

Doserna som jag tagit regelbundet i en månad har legat på 400 mg (fyra puffar) före träning, en rekommenderad dos till astmapatienter är 100-200. Att de påverkat mig har jag känt. Det tog några dagar innan jag förstod varför min högra arm darrade. Den darrade flera timmar efter att jag använt medicinen. Jag har också känt ett visst obehag i kroppen, en känsla av oro, sannolikt kopplat till en lite högre puls och att jag varit torr i munnen. Foto: Anders Deros

Inget jag någonsin skulle rekommendera

Biverkningar kan förekomma och darrningar är vanliga, men ändå obehagliga. Att testa medicin på det här är förstås inget som jag någonsin skulle rekommendera till unga idrottare. Inte äldre heller för den delen.

Mina obehag har dock försvunnit när jag tränat. Jag har mellan testerna kört på precis samma sätt med astmamedicin som tidigare och inte ökat belastningen så inte det ska avgöra andra testet. Men känslan på mina joggingpass har varit märklig. Det har varit som att benen pressat på, att de har velat springa fortare än vad andningen mäktat med. Jag har tvingats dra ner på tempot.

Testperioden har störts av en veckas sjukdom, men när jag i onsdags återvände till Växjö hade jag varit frisk i en tid och hunnit komma igång.

Och där står jag då igen, men en slags skräckblandad förtjusning framför löpbandet.

Testvärdet förvånande Foto: Anders Deros

Inför sista testet använder jag 800 mikrogram Ventolin. Jag känner av intaget. När jag kliver upp på bandet är pulsen från start lite högre, men känslan jämförbar med den vid första testet. Det är när jag får upp pulsen över 173 slag per minut som min upplevda ork känns bättre. Jag har större kontroll när farten ökar.

Vid första testet tvingades jag dra i nödbromsen under slutet av treminutersintervallen på 14 kilometer i timmen. Nu hanterar jag den intervallen och klarar 75 sekunder på 15 kilometer i timmen. Sen släpper jag taget, sätter mig ner och kvider som om jag skulle förlösa ett fjärde barn.

Prestationen är i längd och hastighet bättre, jag får upp pulsen till 183 slag per minut och orkar mer. Därför är testvärdet förvånande. Det är aningen sämre än vid första testet, det kan delvis förklaras av att jag faktiskt varit sjuk. Jag har också ett marginellt sämre värde när det gäller VO2 liter/minut – alltså mängden syre min kropp kan få ut och använda per minut. Jag alstrar alltså mer mjölksyra, får in mindre syre i kroppen, men hanterar smärtan bättre.

Det är inte utan att man funderar över de studier som pekar på att det finns en viss anaerob effekt.

Testvärdet visar inga fördelar alls med astmamedicin, resultat var rent av lite sämre.

Samtidigt var min prestation bättre och känslan mer positivt.

Det kan bero på faktorer som att jag visste vad som väntade, att jag var mentalt inställd på att hantera utmaningen bättre.

Den kan också vara en ren placeboeffekt: jag tror att astmamedcinen ska hjälpa mig.

För siffrorna till trots så orkade jag springa lite längre och pressa mig lite mer med astmamedicin i kroppen.

Men jag hade svårt att skriva min signatur under testresultatet för högerhanden skakade.

