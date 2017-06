Ungdomarna räddade mamman och barnet från att drunkna

ÅTERFÖRENADE MED HJÄLTARNA Gona Naseh med dottern Dia och deras livräddare Ina Turudic, 20, Emily Walcott, 19 och 20-åringarna Marco Badaloff, Kevin Rönning och Viktor Arpgård. Foto: PRIVAT

Den sjuåriga flickan lekte på klipporna vid badberget. Plötsligt halkade hon ner i det djupa vattnet. När mamman försökte rädda henne gled hon också ner. Och de kunde inte komma upp.

– Vi bara slängde av oss skorna och hoppade i, säger 19-åriga Emilie Walcott, som tillsammans med sina vänner räddade livet på de två.

Täbyfamiljen hade åkt och handlat i Sollentuna och satte sig efteråt på klipporna vid badberget för att äta lite frukt. Klockan var strax före 18.30.

Knappt tio meter därifrån satt Emily, 19, och Ina, 20, och pratade efter jobbet. Runt krönet satt Kevin, Marco och Viktor och varvade ner efter sina jobb.

Sjuåriga Dìa Saman lekte nära vattnet och blev tillsagd upprepade gånger av mamma Gona Naseh, 39, att vara försiktig. Plötsligt gled flickan ner i det djupa vattnet från den hala klippan. När Gona skulle hjälpa henne gled hon också ner i vattnet.

– Vi kunde inte komma upp och jag såg ingen som kunde hjälpa mig. Jag sa till min dotter att vi kommer att dö tillsammans. Jag blev så rädd. Sen kommer jag inte ihåg någonting, säger Gona.

– Jag tänkte: ”Gu, hur gick det där?” Och sen halkade mamman också ner och skrek till och fick in vatten i munnen. Men när hon drog in vatten i lungorna så förstod vi att ”shit, det här är inte så bra”. Så vi slängde bara av oss skorna och hoppade i. Och sen blev det kaos, säger Emilie Walcott.

Hjältetjejerna Emilie Walcott och Ina Turudic var de som upptäckte att Gona och Dia var nära att drunkna och kastade sig i vattnet. Foto: PRIVAT

– Så ser vi att mammans huvud är under vattnet och mamman håller i flickan, säger Ina Turudic.

– Vi försökte få isär dem, för de drog ner varandra under vattnet. Och mamman gick in och ur medvetande under tiden, säger Emilie Walcott.

Trion killar hör skriken, men tror först att det är barn som leker. När Ina ser gänget skriker hon: ”Hoppa i för i helvete! Vi behöver hjälp”.

Flera killar kommer rusande – två av dem hoppar i: Wasim Rachad, 23, och Kevin Rönning.

Wasim Rachad tvekade inte att kasta sig i vattnet när han hörde skriken. Foto: PRIVAT

– Viktor ringde 112. Jag försöker hjälpa dem upp, medan Marko och ett par andra killar kom och hjälpte till. Vi försökte bilda ett rep med armarna för att kunna bära upp alla. Efter lite om och men får vi upp lilla flickan i alla fall, hon var panikslagen och ville inte släppa taget om mamman, men vi fick dra loss henne för att vi skulle få upp mamman. Flickan är helt förståeligt panikslagen och mår riktigt dåligt.

Killarna börjar med hjärt-lungräddning efter instruktion från 112 som Viktor har på tråden fortfarande.

– Jag och Marco byttes om med pumpandet. Det var många som hjälpte till, det ska sägas. Det är bara det att vi var först på plats, säger Kevin Rönning.

– Hon var inte vid medvetande, men hon andades. Hon hade fått i sig vatten, så jag gjorde mun-mot-mun och jag räknade takten. Jag drog allt jag någonsin lärt mig från idrotten i gymnasiet, säger Emilie Walcott.

Hur lång tid tog det innan ambulansen kom?

– Det gick jättesnabbt. De var där två, tre minuter över halv. Så stor eloge till brandkåren, säger Kevin Rönning.

Hjältekillarna Kevin Rönning, Viktor Arpgård och Marco Badaloff larmade 112 och hjälpte till att få upp Gona och Dia ur vattnet. Sen fortsatte de med hjärt-lungräddning. Foto: PRIVAT

Dona fördes med ambulanshelikopter till Karolinska sjukhuset. Läkarna ville lägga in henne för observation, men Dona vägrade. Istället åkte hon hem till sin familj – och ringde till Emily.

– Vi grät i telefon båda två. Det var så himla sjukt att höra hennes röst, säger Emily.

I lördags återförenades Gona Naseh med en del av sina räddare.

– Jag kommer aldrig att släppa kontakten med dem, jag kommer aldrig glömma vad de gjort. Jag är så tacksam. De har räddat två liv, mig och min dotter, säger hon.

Gona Naseh är fortfarande chockad och är nu sjukskriven.

– Jag tror fortfarande att jag är under vattnet.

Nu är ungdomarna nominerade till Svenska Hjältar för sin bragd vid badberget i Sollentuna.