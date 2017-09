De skakar av trauma och saknar livsglädje

1 av 5 | Foto: Lotte Fernvall Delal Sindy under ett besök hemma i Sverige, där hon är född och uppväxt.

Delal Sindy, 25, har lämnat sin trygga tillvaro i Sverige för att hjälpa offer för IS.

Hon får sexslavar som lyckats rymma att våga prata om övergreppen.

– Jag har sett flickor svimma av trauma och försöka begå självmord.

För Delal Sindy gick rapporterna om IS framfart rakt in i hjärtat, mitt i vardagslivet där hon arbetade som personlig assistent i Karlstad. Trots jobb, lägenhet och familj åkte hon ifrån allt för att hjälpa flyktingar i norra Irak . Hennes pappa kommer därifrån, men mamman är svensk och Delal är född och uppvuxen i Sverige.

Första gången hon åkte var i oktober 2014, sedan har resorna fortsatt.

Jag träffade denna engagerade och bestämda tjej när hon var hemma i Sverige en period förra året, och nu får vi mejl- och telefonkontakt från i Zakho, där hon nu bor i ett halvår.

”De har slut på livsglädje”

– Från första början skulle jag volontärarbeta en månad, men kände att jag vill göra så mycket mer.

Något mycket speciellt som Delal Sindy lyckas med är att få flickor och kvinnor som varit fångna hos IS att berätta om sina upplevelser.

– Nästan alla har helt slut på livsglädje. De flesta har skadat sig själva, skurit sig eller tagit tabletter. I samtalsgrupper får de stöd av mig, men även av gemenskapen med varandra, berättar Delal från Zakho.

Hon har mött kvinnor som sålts som sexslavar på auktion. Flickor som inte vetat något om sex som våldtagits dagligen. De har förnedrats och fått höra att de inte är människor. En del har blivit gravida.

– De skäms ofta så mycket att de inte vill berätta för någon, men eftersom jag också är en ung kvinna kan vi bli mer som systrar. De känner sig värdelösa. En del är så traumatiserade att de drabbas av psykoser, de bara skakar och försöker strypa sig själva, berättar Delal Sindy.

”Detta jag är menad att göra”

Hon blir som en lyssnande vän, som sedan hjälper till att slussa dem vidare till sjukvård.

Hur känns det att höra om alla tragedier?

– Jag hör berättelser som skulle skrämma vilken människa som helst. Det påverkar mig enormt psykiskt och fysiskt. Men detta har blivit mitt liv nu. Det är detta jag är menad att göra.

Hur gör du för att inte bli deprimerad själv av allt du ser?

– I början gjorde jag ingenting utan höll allt inom mig. Jag mådde dåligt och gick ner massor i vikt. Nu har jag förstått att jag måste ta hand om mig själv, göra något trevligt ibland, och jag pratar om det jag är med om med andra som jobbar här.

Flickors och kvinnors situation är hennes hjärtefråga.

– Under krig och konflikter runt om i världen blir kvinnans utsatthet ännu större. När IS tog över städer och byar i Irak och Syrien blev kvinnor utsatta för bland annat sexuellt våld, människohandel och tortyr.

Delar ut kläder och mat

Samtalsgrupperna är bara en del av Delal Sindys arbete. Hon har organiserat flyktingläger och delar ut förnödenheter, som kläder, mat och hygienartiklar. Hon har bildat organisationen Change International och utbildar just nu unga i ledarskap, mänskliga rättigheter och entreprenörskap.

Är du aldrig rädd?

– Jo. När jag och medarbetare åker till fronten, till exempel för att hämta tjejer som lyckats fly från IS. Då kan vi vara så nära IS att vi ser deras byar. På kvällarna har IS krypskyttar, och det finns också risk för bomber från flygplanen.

Varifrån kommer din vilja att hjälpa?

– Jag har nog altid varit sådan. När jag var 5-6 år tyckte jag inte att jag behövde mina födelsedagspresenter, utan vi skickade dem till ett barnhem i Ukraina...

FAKTA Många flyktingar i nöd Staden Zakho ligger i regionen Kurdistan i norra Irak, nära den turkiska gränsen. Stora flyktingströmmar i behov av hjälp kom dit efter att staden Sinjar intogs av IS i augusti 2014. Minoriteten kurdiska yezidier är bland de mest drabbade och har utsatts för massmord och tvångsflykt. Läs mer