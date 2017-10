Anton, 8, ser till att det är soprent på stans gator

Avestas egen miljöhjälte går sin runda flera gånger i veckan

AVESTA. I kvarteren runt Vindarnas gränd är det soprent.

Det ser åttaårige Anton till. I fyra års tid har han plockat skräp.

– Det måste vara fint, säger den lille miljöhjälten bestämt.

Det poetiska namnet till trots så är det i ett helt vanligt radhusområde Anton Dahlberg tar sin pirra, trär en sopsäck på den, tar sin gripklo i ett fast grepp och beger sig ut på jakt.

Inte ens 50 meter från hemmet vet Anton att det finns ett riktigt skräpställe: under en länga med bodar. Han kastar sig ner på mage, spejar in i mörkret – sen åker gripklon in. Ut kommer en ölflaska i glas, ett cigarettpaket, en colaburk och lite skräppapper.

Anton arbetar sig målmedvetet igenom hela längan.

Foto: MARCUS ERICSSON Anton vet precis var Avestaborna försöker gömma undan sitt skräp. Inget undgår Anton, han lägger sig på mage och låter gripklon jobba.

Morfar visade vägen

Allt började för fyra år sedan när Anton och hans morfar Jonny Larsson skulle besöka badplatsen Holmen vid den gamla byn nere vid Dalälven.

– Det är många människor där nere, man kan grilla och sola på somrarna. Men människorna tar inte med sig sitt skräp. Det visade Antons morfar honom och sa ˝Så här får det inte vara”. Så de gick och plockade skräp där och så har det hållit på sedan dess, säger mamma Anna-Karin.

– Det var morfar som visade hur viktigt det är att hålla naturen ren för djur, människor och miljö.

I stort sett varje dag är den miljömedvetne åttaåringen ute och rensar omgivningarna på sopor. Det syns, menar Anna-Karin, på deras bakgård som är full av sopor.

– Det kan vara en och det kan vara 20 säckar om dagen, säger hon.

– Anton sitter inte still och spelar tv-spel så mycket, utan han vill leka på riktigt. Han har alltid varit ute och plockat och fixat och snickrat och städat grannarnas garage och såna saker. Han är överallt där det händer saker.

Sponsrad av kommunen

I början slet sopsäckar och gripklo en del på familjens ekonomi. Numera, efter mängder av inlägg på sociala medier, har kommunen fått upp ögonen för den flitige pojken. Nu kan Anton kvittera ut både säckar och gripklo från kommunen.

Nu har Anton hunnit till kvarterets livsmedelsaffär. Han jobbar koncentrerat. Här finns mängder med skräp på marken, trots papperskorgarna.

– Är det roligt? säger en kvinna till Anton, men han är för upptagen för att svara.

– Han är duktig, fortsätter hon uppmuntrande. Håller naturen ren.

Foto: MARCUS ERICSSON Dagens jobb är klart. I dag blev det en halv sopsäck och gömda träbitar. – Håll Sverige rent! säger Anton uppfordrande.

Efter ett varv på parkeringen, utanför ingången till affären och en sväng till gården mittemot vänder Anton hemåt.

Några pinnar ligger omsorgsfullt utplacerade i radhusets trädgård. Det är Antons ”container” och här förvarar han sina redskap. Där kan pirran stå, hans gripklo förvaras och sopsäckarna förstås.

Vad är det du städar upp mest egentligen?

– Plastpåsar och glasflaskor och pant.

Vad är det äckligaste du har hittat?

– En hundbajspåse. Usch! säger Anton och ryser till.

