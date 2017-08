Lars, 63, cyklar 200 mil för världens barn

Tusen öronmärkta kronor för varje cyklad mil lovade nyblivne pensionären Lars Persson Älmhultsborna.

Målet nåddes – med råge. Nu återstår själva cyklingen, en tripp på 200 mil.

– Med rätt träning och rätt tänk så fixar man ju saker, inget är oöverkomligt, säger Lars Persson.

Älmhultsbor och företag i trakten känner redan till Lars Persson och hans resa till Milano . Han har nämligen vigt det senaste året åt att samla in pengar i trakten, samtidigt som han jobbat heltid som idrottslärare.

– Jag tänkte att jag skulle nå upp till 170 mil för 170 000 kronor och det nådde jag redan i november i fjol. Därför höjde jag målsättningen lite grann, säger Lars i vardagsrummet i Älmhult i Småland.

Checken, med det numera höjda målet på 200 000 kronor, har han lämnat till Världens Barn som kommer använda pengarna till att hjälpa utsatta barn runt om i världen.

– Att jag valde Milano var bara en slump. Jag har samlat in pengar i min egen organisation Bike for Children tidigare, och nu tänkte jag att jag skulle samla in det dubbla. Och 170 mil, då blev det Milano.

Eldsjäl som brinner för välgörenhet

Lars dotter Elin beskriver sin pappa som en eldsjäl som vill inspirera andra till att samla in åt välgörenhet.

– Han har alltid sina projekt, han har stöttat ett barnhem i Estland och cyklat dit. Nu har han cyklat runt i Älmhult och knackat dörr, det är många timmars hårt arbete bakom det här, säger Elin Persson.

Utöver sina upptryckta gåvobrev har den största delen kommit från traktens företag, som fått sponsorplats på Lars cykeltröja. Men bidragen har rullat in även på oväntat håll.

– En dag hittade jag ett kuvert med 350 kronor i mitt fack på skolan. Då hade några trevliga tjejer samlat in pengar genom att samla in burkar och sådär och sa att de pengarna ska du ha till din insamling för Världens barn.

I skrivande stund rullar färden redan ner mot Milano.

– Även om det är mycket motvind och uppförsbackar så är det liksom bara att komma förbi det. Med rätt träning och rätt tänk så fixar man ju saker, inget är oöverkomligt.

