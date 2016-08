”Vi vill göra våra röster hörda”

Idag ägnar han all sina vakna tid till att hjälpa andra som gjort samma resa att komma in i samhället.

Född in i den diskriminerade minoritetsgruppen Hazarer levde Omid Mahmoudi med konstant särbehandling och utan samma rättigheter som andra. För sex år sedan bestämde han sig för att det fick vara nog och började den farliga resan till Sverige. Han gick utan skor, han låg under lastbilar och gömde sig bland matvaror för att ta sig igenom Pakistan, Iran Turkiet in i Europa.

– Resan tog sex månader. Resan var jobbig och farlig. Iranska gränsvakterna har rätt att skjuta flyktingar, säger Omid Mahmoudi.

Skrev bok om sina upplevelser

Han hade sikte på Norge, men steg av tåget i Malmö och blev för ovanlighetens skull väl behandlad av människor i Europa. Han beslöt sig för att stanna. Och bestämde sig för att berätta sin historia och skrev boken ”Den oskyldiga brottslingen”. Sex år senare har han hunnit ge ut ännu en bok och startat De 40 flickornas stiftelse som lyfter frågor för folkgruppen Hazarer och jobbar för att ge dem samma rättigheter som den övriga befolkningen.

Han har också startat föreningen Ensamkommandes förbund.

– Det var mycket problem i början. Vi visste inte hur det fungerade men tillslut så lyckades vi. Men nu är vi en stor förening med 14 lokalföreninger runt om i Sverige. Bara i Malmö har vi 1 000 medlemmar, säger han.

”Vi vill kunna stötta varandra”

Omid Mahmoudi vill att han och föreningen ska vara en del i att bryta utanförskapet som kan drabba ensamkommande ungdomar och få in dem i en gemenskap.

– Vi vill kunna stötta och stärka varandra och samtidigt göra våra röster hörda. Det är jättebra att andra stöttar oss men vi behöver också bli aktiva i samhället, säger han.

– För nyanlända är svenska samhället okänt, men vet inte vart man har hamnat och man blir förvånad över hur mycket hjälp man kan få. Vi åker runt i Sverige och informerar om hur man kommer in i samhället, fortsätter han.

Hur hittar du drivkraft att göra allt?

– Arbetet behöver göras. Jag känner mig tvungen att göra det. Jag jobbar 24 timmar om dygnet med nyanlända, jag vet hur mycket de har att göra.