Top Model-deltagaren: Folk skrev att jag var ful

Under Svenska Hjältars skolturné i Örebro berättade Lisa Anckarman om hur vardagen för en bloggare ser ut.

Precis som mobbing i verkliga livet kan göra skada, lika mycket skada kan näthat göra. För att förändra det hårda klimatet på nätet så startades initiativet Skapa skillnad i våras.

– Det är fruktansvärt hur hatet sprider sig på nätet. Det som unga människor skrivet till varandra och blir bemötta av är under all kritik och jag som vuxen måste ta ett ansvar där. Vi kan inte blunda för det som brer ut sig i väldigt snabb takt, säger Katri Lindgren, grundaren till initiativet Skapa skillnad, under Svenska Hjältars skolturné i Örebro.

På sajten stöttar bloggarna Kissie, Lisa Anckarman, Madeleine Bitici och Caroline Roxy unga som blivit utsatta för näthat och jobbar för att få fler att bete sig schysst på nätet. De har också spelat in en podcast där bloggprofilerna berättar hur det känns att uppleva hat.

Upplevt näthat själv

En som själv blivit utsatt är bloggaren Lisa Anckarman och inför skoleleverna på Conventum berättade hon om hur det känns. 2014 var hon en av deltagarna i tv-programmet Top Model, men redan innan programmet hade sänts hittade hon en flashback-tråd om sig själv.

– Där stod det hur ful jag var, att folk kräktes när de såg mig, folk frågade om jag egentligen var född som kille och att jag inte platsade att vara med på tv överhuvudtaget. Det var verkligen en chock. Jag hade ju föreställt mig att folk skulle komma med positiva kommentarer som att jag var snygg och att det skulle bli kul att se programmet. Jag satt själv i mitt rum och fällde mina första tårar till näthat, säger hon.

Och näthatet har fortsatt.

– Jag upplever det väldigt mycket på instagram och även i bloggen. Jag blir såklart leden när jag läser det. Vi är inga stålmän som jobbar med sociala medier, utan blir också ledsna, säger hon.

Vilka är det som näthatar?

– Tjejer är ganska öppet avundsjuka och skriver saker som ”tror du att du är snygg”, killar skriver mer skällsord som hora och slampa. Skriver de en kommentar om att man är snygg och om man inte svarar på den kan de skriva riktiga hemskheter tillbaka, säger Lisa Anckarman.

Mobbaren mår själv dåligt

Hur ska man stoppa det?

– Det viktiga är att den som hatar är medveten om varför den gör det. Och det gör man med information. Det jag gör på min instagram, vilket har visat sig väldigt effektivt, är att jag taggar skapaskillnad.nu till den personen som skrivit kommentaren. Och då brukar jag inte få något svar. Det har även skapat en kultur i mitt feed att mina följare också taggar skapaskillnad.nu och det har gett hundra procents god effekt för mig, säger Lisa Anckarman.

– Vi behöver hjälpa mobbaren från ett beteende eftersom vi tror att den som mobbar själv mår dåligt och måste kränka andra för att må bättre. Skapa skillnad jobbar mycket förebyggande genom att krackelera fasaden att det är häftigt att mobba och kränka andra. Jag tror att det är skärmarna mellan människorna som skapar det här osympatiska. Många förstår inte hur illa orden man skriver berör en annan människa, säger Katri Lindgren.

Hur mycket skit ska man behöva ta på nätet?

– Man ska aldrig tåla ett ont ord, och har man ingenting positivt att säga då ska man faktiskt vara tyst. Ingen ska någonsin behöva bli utsatt för något kränkande överhuvudtaget. Lika mycket som man inte får ta på någons kropp utan tillstånd får jag inte heller kränka någons person. Så enkelt är det, säger Katri Lindgren.