Det var 2005 och Tino Åberg hade precis träffat sin nuvarande fru. De gick ner till sjön Yxern i Småland en vackersommardag för att bada när Tino såg att vattnet hade sjunkit drastiskt.

När han kom tillbaka några dagar senare hade det blivit värre.

– Jag tänkte: ”Vad i helsike, hur mycket vatten tömmer de egentligen?” Det var ingenting mot vad som skulle komma.

Det blev startskottet för en elva år lång kamp att bevara sjön och ekosystemet omkring den. Ett febrigt virrvarr av byråkrati och möten efter möten som inte tillsynes inte resulterade i något annat än fler möten.

”Såg hur brutalt det gick till”

Fram till 1930-talet var sjön närmast opåverkad av människor. Allt kom att förändras med en vattendom 1938 som reglerade hur mycket vatten som fick tömmas ur sjön för att driva de vattenkraftverk som producerar el. Vattnet tillåts sjunka med tre meter vilket idag betyder att stora delar av sjöns grunda strand blottas och tillåts växa igen. Tino var knappast ute på djupt vatten när han påstod att något var fel.

Enligt Tino Åberg har 50 hektar av södra Yxern försvunnit sedan 1940-talet.

– Under åren såg jag vattennivån åka jojo upp och ner och kulmen nåddes när jag fick nog vintern 2013. Jag gick ner till Yxern och det såg ut som de släppt en atombomb i sjön. Jag sa till frugan: ”Nu får det vara nog, det här är helt sinnessjukt”. Jag såg hur brutalt det här gick till, säger han.

Tino fick medhåll av advokatfiskalen Nils Leine på Kammarkollegiet.

– Han berättade om ett skräckexempel från Uppland där de hållit på likadant med en sjö som inte finns kvar idag. När han var här nere sa han: ”Ni måste ställa er själva frågan om ni vill ha en riktig sjö eller ett havererat ekosystem”.

LÄS OCKSÅ Miljöhjälten: Stöd WWF:s arbete för en bättre miljö här!

Tysk frågade vart vattnet var

Tino menar att det finns mycket att vinna på att låta sjön självregleras och istället satsa på turism. Han berättar ett exempel när han stötte på en tysk familj som köpt fiskekort i den lokala butiken och frågade om vägen. Han hoppade in i bilen och guidade dem ner till vattnet. När pappan i familjen gick ner till strandkanten, stirrade han rakt ut och frågade på knacklig engelska: ”Where is the water...?”

– De naturvärden vi skulle kunna återskapa om vi får ordning på sjön går inte att värdera i pengar. Varför ska vi låta ett gäng kostymgubbar förstöra sjön när vi och turisterna kan njuta av den? LÄS OCKSÅ PLUS Så påverkas Sverige – län för län

Dokumenterar vattennivån

När Tino bestämde sig för att göra någonting startade han en Facebookgrupp om sjön Yxern. Han ville med bilder visa hur vattennivån sjunker och bilda opinion. Han har bjudit in landshövdingen och politiker för att visa vad som händer med sjön.

– Mitt mål var att blåsa liv i det här. Jag tycker att jag lyckats ganska väl. Nu har de i alla fall möten om sjön, säger han.

Hur orkar du fortsätta?

– Dels är jag är en naturvän och jag tycker det här åt helsike fel att förstöra sjön. Jag tycker det är samhällsekonomiskt vansinnigt. Under den här resan märker man att fler och fler intresserar sig för sjön, det inspirerar mig. Och inte minst min fru som pushar mig, säger han.

Och hans kamp fortsätter så länge som det behövs. I höst väntar ett nytt möte med politiker. Görs ingenting befarar han att sjön tillslut kommer att kollapsa och försvinna.

– Som det ser ut nu är det ett katastrofområde. Det är miljöförstöring som saknar motstycke. Just nu är 40 procent av sjön torrlagd. Nu är det riktigt illa, säger han.