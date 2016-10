Övergödning, överfiske och gifter som vi släpper ut för att vi konsumerar fel – det är tre av de största utmaningarna som Östersjön brottas med.

En som blivit väldigt bekymrad över just det här på sistone är sångaren Magnus Carlson, som just nu syns i TV4:s ”Så mycket bättre”. Frågan ligger honom så pass varmt om hjärtat att han valde att lyfta det i sitt gripande avsnitt av programserien som sändes på TV4 under lördagkvällen.

– Jag bestämde mig direkt för att göra någonting kring Östersjön! Jag väckte alla och satte på dem handskar och kläder, och sedan åkte vi till en strand för att titta hur det såg ut, och vi möttes av en hel algmassa. Jag upplyste alla om att det här är för jävligt, jag ville belysa just att vi fiskar bort rovfiskar. Vi hade gjort en massa skyltar och visade pedagogiskt i akvarium hur det ser ut och hur det borde se ut. Och alla andra artister blev förfasade, berättar Magnus Carlson. Så kan DU rädda haven Bli marinfadder hos WWF

– Sedan byggde vi en lekbädd upp för en liten å, en lekplats där havsöring kan lägga ägg och fortplanta sig. Alla högg i och vi la ner perfekt lekgrus så att lekbädden ska kunna myllra av nytt liv.

Varifrån kommer ditt intresse?

– Jag är född i Stockholm, så Östersjön är ju mitt hav. Jag har alltid badat och fiskat här – speciellt när jag var liten. Men jag har sett hur det har förändrats och blivit mer och mer alger. Jag har inte vetat så mycket tidigare, bara märkt att någonting är knäppt. Men tack vare några kompisar i mitt band Weeping Willows som är sportfiskare så har jag blivit lite mer insatt.

Vad blev din väckarklocka?

– Jag älskar ju stekt strömming! Men jag var i en fiskaffär för många år sedan och upptäckte MSC-märkning, och undrade vad det var för något. Jag satte mig in i det, och jag insåg hur viktigt det är att vi köper rätt fisk.

– Och när man åker och badar är det ju bara alger – det ser ju ut som att man vadar runt i bajs! Det är ju inte mysigt, och det blir ju bara värre och värre. Så det känns otroligt viktigt att göra någonting, och det nu!

”De andra länderna skrattar åt oss”

– Om man i Sverige går ut med en rekommendation att bara två-tre gånger om året kan man äta strömming och lax från Östersjön – det säger väl ganska mycket om hur giftigt det är. Det är ju helt sinnessjukt!

Ett ämne som ansamlas i de feta Östersjöfiskarna är dioxin, och det är ett av världens svårare gifter. Det lagras i fettet, både hos oss och hos fiskarna, och det tar så pass lång tid att gå ur kroppen att vi själva hinner dö före.

Sverige och Finland är de enda länderna i EU som fått dispens att äta den feta fisken från Östersjön, då det finns en god upplysning om miljögiftsnivåerna i länderna, i Sverige via Livsmedelsverket.

– Den här fisken är så giftig att det är många gånger över gränsvärdet för vad som är tillåtet. Och det är förbjudet att sälja vidare fisken härifrån. Alla andra länder skrattar åt oss och tycker att vi förgiftar vår befolkning. Anledningen till att vi fick dispens att äta fisken är att det anses ingå i vårt kulturarv att äta saker som surströmming och böckling, säger Magnus Carlson.

Som att skörda äpplen genom att gräva upp träd

Men det är inte bara gifterna som är ett hot – just nu tömmer vi haven på fisk.

– Naturen sköter ju det här själv om man inte lägger sig i det för mycket. Det borde finnas hur mycket torsk som helst i Östersjön, men det gör det inte. Och laxen vill gå upp i älvarna för att föröka sig, men nu när vi har byggt så många vattenkraftverk som stänger för så kan inte laxen fortplanta sig naturligt utan dör i stället. Och det värsta är ju bottentrålningen när man pajar hela botten. Den måste upphöra, den dödar allt liv. Det är som att ta en stor grävskopa och gräva ur allt, och det tar tusentals år för naturen att reparera de skadorna. Det är som att skörda äpplen genom att gräva upp träden.

Hur pratar du med dina egna barn om det här?

– Jag har en åttaåring, och hon har börjat läsa om kretslopp i skolan. Då är det ju väldigt lätt. Då kan vi prata när vi är vid havet om att rovfisken här äter småfisken och de äter djurplankton som äter alger. Men om man rubbar balansen och tar bort rovfiskarna – lax, torska, gädda, abborre, öring, – då finns det inga som äter upp småfiskarna. Så det blir jättemånga småfiskar, spigg, som äter upp alla djurplankton – och då finns det inga djurplankton som kan äta alger.

Skulle du servera Östersjöfisk till dina barn?

– Ja, flundra och plattfisk kan man äta. Eftersom den är mager så är den inte giftig.

Hur ska vi få till en förändring?

– Allt det här handlar om politiska beslut – vad ska få vara lagligt och inte. Men det börjar alltid med konsumentmakt, att tänka till kring vad man köper och hur mycket. De här varorna är ju lite dyrare, men om fler väljer dem så blir de ju billigare. Och finns det ingen efterfrågan till slut på trålad fisk så kommer det inte heller att finnas någon som trålar den.

– Jag företräder ingen, jag är bara en pappa som vill bada och äta fisk med mina barn. Det är på det sättet vi skapar opinion – när tillräckligt många reagerar och säger att vi vill inte ha det så här.