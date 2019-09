Orlando Bloom: ”Jag tycker om sex”

Länge var Orlando Bloom känd som Will Turner i ”Pirates of the Carribean”-filmerna och Legolas i ”Sagan om ringen”-serien. Sen kom nakenpaddlingen med popstjärnan Katy Perry. Med tv-serien ”Carnival row” är den 42-årige britten redo att visa en ny sida av sig själv. Nöjesbladets Hollywoodreporter Magnus Sundholm har träffat stjärnan.

Orlando Bloom berättar i intervjun bland annat om:

✓ Kärlek

✓ Katy Perry

✓ Nya tv-serien