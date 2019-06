Därför älskar Russell Crowe Stockholm: ”Varit en galen vecka”

Russell Crowe sittdansar vid mixerbordet. Han och hans medspelare lyssnar igenom låtarna de just spelat in. Indoor Garden Party är i Sverige för att göra ny musik under intensiva långa dagar i studion. ”Det har varit en galen vecka”, säger Russell Crowe.

✓ Den nya musiken

✓ Bandet Indoor Garden Party

✓ Därför älskar han ABBA

✓ Det bästa med Stockholm