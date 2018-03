Volvo + FÖLJ

Volvo XC40 är årets bil

MOTOR 5 mars 2018 15:40

Årets bästa bil är Volvos kompaktsuv XC40.

Det stod klart efter att de främsta motorjournalisterna röstat.

Under hård konkurrens vann Volvo XC40 det prestigefyllda priset ”Car of the year”.

Aftonbladet testade bilen i februari och omdömet var gott. Så här lät det bland annat i testet:

”Vid en snabb överblick ser det ut ungefär som i XC60, men vid närmare granskning ser man att mittkonsolen är helt ombyggd. Den är lägre och har en öppen design med ett stort förvaringsfack som kan extrautrustas med en löstagbar papperskorg. Framför växelspaken finns ett gigantiskt förvaringsutrymme där man kan stoppa in handskar och mössor men också en mobiltelefon som ligger stadigt på en gummiplatta där den också kan laddas trådlöst. Jag vågar drista mig till att säga att det inte finns någon annan bil med en lika genomtänkt plats för mobiltelefonen”.

Även bilens prestanda och funktioner fick bra betyg.

Aftonbladets recensent fastnade speciellt för systemet Pilot Assist. ”Det är precis lika avancerat och ­välfungerande som i de större bilarna. Lika smart är att det digitala mätarklustret och den stora pekskärmen är standard”.

Varje år röstar en jury fram den bästa nya bilmodellen som får priset ”Car of the year”. Juryn består av 60 av Europas främsta motorjournalister.

Volvo XC40 är den första svenska bilmodell som vinner priset.

LÄS OCKSÅ Vintertest: VW T-Roc och Volvo XC40

FAKTA Volvo XC40 Pris: 398 900 kronor, säljs nu, första kundleverans mitten av första kvartalet 2018.

Motor: Diesel. 4-cyl, 2,0 liter, turbo. 190 hk (140 kW) vid 4 000 r/min, 400 Nm mellan 1 750–2 500 r/min.

Förbrukning: 0,50 l/mil (bl).

CO2: 133 g/km.

Acceleration: 0-100 km/h på 7,9 s.

Toppfart: 210 km/h.

Storlek (l/b/h): 443/186/165 cm.

Tjänstevikt: 1 733 kg.

Maxlast: 400 kg. LÄS MER

Den är världens mest sålda bilmodell 00:45

5 mars 2018 15:40