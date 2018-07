Bensinpris + FÖLJ

Semester - nu höjs priserna på bensin och diesel

MOTOR 16 juli 2018 08:27

Både bensin och diesel blir dyrare från och med i dag.

I dag höjs priset på drivmedel.

Bensinbolagen höjer bensinpriset med 15 öre per liter. Nya literpriset blir 15,96 kronor.

Dieselpriset höjs med 20 öre och kostar nu 15,81.

All som kör på etanol har fortsatt samma pris - 10,46 kronor per liter.

Priserna gäller på bemannade stationer.

