Här rullar självkörande fordon i Sverige











1 av 6

Snart är de självkörande fordonen en självklarhet på våra allmänna vägar.

Testerna drar igång redan i december.

– Före årskiftet kommer åtminstone två positiva beslut, säger Patrik Sveder på Transportstyrelsen.

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Jämför bilförsäkring och byt idag! Vi hjälper dig att teckna en bättre bilförsäkring på 5 minuter! Compricer

Sedan i höstas har det blivit lättare för företag att ansöka hos Transportstyrelsen om att få bedriva försöksverksamhet av självkörande fordon. Hittills har det kommit in fem ansökningar. Volvokoncernen står för tre av ansökningarna, varav Drive me-projektet är en av dom.

Statusen på ansökningarna

Volvos självkörande bilar är också ett av de projekten som kommit längst i sin ansökan och som tros godkännas inom kort.

– Före årsskiftet ska vi åtminstone ha två positiva beslut och förhoppningsvis tre. De andra två från Volvo teknologi gäller från årsskiftet. Men dom måste komma med kompletteringar, säger Patrik Sveder på Transportstyrelsen.

Så går beredningen till

Det Transportstyrelsen tittar på är om bolagen kan visa att försöken är säkra.

– Man måste beskriva riskerna och bevisa hur de omhändertar risker som kan uppstå med försöken. Det är egentligen det fokuset för vår behandling, att alltihop kan ske på ett säkert sätt, säger Sveder.

Det står i förordningen att samtliga försök måste ha en förare eller operatör i eller utanför fordonet. Den föraren är ytterst ansvarig för fordonets framfart.

Alla tillstånd kommer vara tidsbegränsade. Enligt Sveder kommer samtliga bolag måsta ansöka på nytt efter ett år. Själva förordningen som reglerar testverksamheten upphör att gälla år 2022.

– Vi förbereder inför en anstormning av ansökningar. När de första ansökningarna blir beviljade tror vi att det kommer fler ansökningar.

Här är de största projekten som snart rullar i gång:

Göteborg

Foto: Privat Volvos självkörande XC90:s ska snart rulla med 100 testfamiljer i Göteborg - men ha koll på trafiken.

► Drive me. Volvo cars testar modellen XC90, som byggts om med självkörande teknik, på utvalda gator i Göteborg under projektet Drive me. Bolaget fick dispens från kravet på typgodkännande hos Transportstyrelsen sommaren 2016. Men i och med nya förordningen har Volvo varit tvungen att ansöka på nytt.

Tanken var att testverksamheten skulle gå in i nästa fas i december och låta 100 testfamiljer får varsin bil och delta i projektet. Villkoret är dock att förarna ska vara utbildade av Volvo. Förarna måste nämligen alltid vara beredda på att ta över kontrollen av fordonet när det automatiska körläget är aktiverat.

Bilarna ska köra själva på en slinga på fem kilometer runt Göteborg, inklusive Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. Utanför slingan måste föraren köra som vanligt.

De ombyggda bilarna har laserradar framtill och kameror och radar runtomkring. Bilarna är även försedda med kameror inne i bilen för att dokumentera passagerarnas körupplevelse.

Bilarna kommer inte vara uppmärkta på något sätt utan är tänkta att smälta in i den övriga trafiken.

Volvo har sagt att bolaget ska ha en självkörande bil på marknaden till år 2021.

Det här är enligt Transportstyrelsen ett av de projekten som kommit längst med sin ansökan och som troligen kommer beviljas tillstånd innan årsskiftet.

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Lendos billån är privatlån till bilen, låna mellan 5 000 & 500 000 kr. Jämför med endast en ansökan! Lendo

► Bussprojekt. Statliga forskningsinstitutet Rise Viktoria leder ett projekt i Göteborg där ett nystartat danskt bolag, Autonomous Mobility är operatör.

Först ska försöket köra en buss inne på Chalmersområdet och sedan med två bussar på Lindholmen . Även Härrydda kommun utanför Göteborg är aktuell för projektet.

Under testperioden har projektet en värd ombord som ska kunna både ge information men också ta över bussen om det skulle behöva styras eller bromsa.

Projektet vill nämligen testa om små självkörande bussar kan ersätta parkeringsplatser i bostadsområden.

Risa har ansökt hos Transportstyrelsen om tillstånd att få bedriva testverksamheten ute på öppna gator.

► Lastbilsprojekt. Volvokoncernen driver ett projekt tillsammans med gruvjätten Boliden i bergrummet bredvid Aeroseum i Säve.

Sex lasersensorer läser av miljön och reagerar på hinder, köbildning och anpassar hastigheten.

Volvokoncernen har ansökt om att få förlänga projektet. Detaljerna är än så länge oklara, uppger Volvos huvudkontor. Under nästa år drar man igång nästa fas i utvecklingsarbetet av Volvos självkörande lastbil.

► Sopbilsprojekt. Tillsammans med sopbilsföretaget Renova har Volvokoncernen kommit ganska långt i testverksamheten med självkörande sopbilar. Projektet är i sin slutfas och kommer avslutas vid årsskiftet. Nästa steg är att testa den självkörande sopbilen i verklig miljö i ett villakvarter. Enligt Volvo ska det ske någonstans i Göteborg men den exakta platsen är ännu inte spikad.

Sensorer övervakar kontinuerligt fordonets närhet och lastbilen stannar direkt ett hinder dyker upp framför sin väg. Rutten är förprogrammerad och lastbilen kör från en soprullvagn till nästa. Tanken är att föraren ska gå framför fordonet och lägga fokus på avfallshanteringen och slippa behöva hoppa i och ur hytten varje gång lastbilen ska förflyttas till en ny behållare.

AB Volvo har inte lämnat in en ansökt till Transportstyrelsen om att få bedriva testverksamhet på allmänna vägar.

Foto: Privat Volvos självkörande lastbil rullar för fullt i Kristinebergsgruvan.

Lycksele

► Lastbilsprojekt. Sedan sommaren 2016 bedriver Volvokoncernen testverksamhet med en av sina självkörande lastbilar i Kristinebergsgruvan. Där kör kör den i riktig gruvtrafik. Projektet avslutas vid årsskiftet 2017/2018.

Målet är att lastbilarna senare ska komma upp ovan jord för att agera på avgränsade områden – och i slutändan ute i vanlig trafik.

Volvo teknologi har ansökt om få bedriva ytterligare en provperiod tillsammans med Boliden. Det är ännu oklart i vilken gruva det ska ske och när projektet drar igång, enligt AB Volvo.

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Vill du sänka kostnaden för din bilförsäkring? Jämför bilförsäkring och byt idag! Compricer

Foto: Privat Här kör Nobinas självkörande minibuss under tidigare test i Kista.

Stockholm

► Bussprojekt. Bussbolaget Nobina har ansökt om att få testa sin självkörande bussar mellan Kista Galleria och Victoria Tower, en sträcka på ungefär en kilometer. Bolaget hoppas på ett godkännande i december eller januari.

Bussarna kommer från franska Easymile och har plats för 12 passagerare, varav sex sittande. De självkörande bussarna läser av omgivningen genom lidar och åker på en digital räls. Under tiden spelar dom in färdvägen.

Projektet är tillför att hitta lösningar för människor att åka kollektivt från dörr till dörr.

Under testperioden kommer det alltid finnas med en förare som kan ta över och köra bussen med en joystick. En nödstopp ska även finnas tillgänglig för alla, både passagerare och förare.

Fordonen kommer bara köra 20 kilometer i timmen.

Det här är enligt Transportstyrelsen ett av de projekten som kommit längst med sin ansökan och som troligen kommer beviljas tillstånd innan årsskiftet.

LÄS OCKSÅ Se upp – nya vägmärken snart här