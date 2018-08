Bensinpris + FÖLJ

Bensinen rekorddyr efter ny höjning

MOTOR 6 augusti 2018 10:29

Priset på bensin i Sverige ligger på den högsta nivån hittills sedan ledande bensinbolag höjt riktpriset med tio öre. Bakom pristoppen ligger osedvanligt flitigt körande amerikaner och en svag krona.

Efter höjningen kostar en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer 16:26 kronor.

Priset på diesel höjs också med tio öre till 15:86 kronor per liter, vilket är 20 öre under rekordnivån. Även etanolpriset höjs med tio öre och ligger därefter på 10:86 kronor per liter.

”Väldigt hög efterfrågan”

Ulf Svahn, vd på Svenska petroleum- och biodrivmedelsinstitutet (SPBI), säger att det rekordhöga bensinpriset balanserar framför allt på hög internationell efterfrågan och den svaga kronan.

– Vi har en väldigt hög internationell efterfrågan på bensin just nu och det är säsongsmässigt. Det är bara det att den har väntat väldigt länge under den här sommaren. Men nu kom den. USA efterfrågar väldigt mycket bensin och USA:s raffinaderier går för fullt både för inhemsk produktion och för export. Det är den ena delen i den här kråksången. Den andra är den mycket svaga svenska kronan.

Nya orosmoln

Han säger att den höga internationella efterfrågan på bensin kommer att minska när vi närmar oss hösten och den säsongsmässiga effekten börjar tunnas ut. Men då kan nya prispåverkande orosmoln dyka upp på råoljehimlen.

– Det som är besvärande på råoljefronten, men som inte slagit igenom ännu, är bråket kring Iran. Irans export av råolja minskar redan nu eftersom många börjar ta positioner för att de inte vill stå på fel sida av nätet när USA:s sanktioner dunkar till, säger Ulf Svahn.

LÄS OCKSÅ Så lindrar du bensinsmockan i sommar

LÄS OCKSÅ TEST: Här är bästa ”småsuvarna”

Fem fakta om nya fordonsskatten 00:47

LÄS OCKSÅ Så fungerar nya fordonsskatten