Isabella kämpar mot cancer – i helgen kör hon Tjejvättern

Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography BELLAS RESA. I helgen bär det av – Isabella Almeteg cyklar Tjejvättern för att samla in pengar till kampen mot cancer.

Den 7 december 2017 fick Isabella Almeteg, 42, beskedet som vi alla fasar – hon hade drabbats av bröstcancer.

På Lucia opererades hon och sedan dess har hon kämpat på med både cellgiftsbehandling och strålning. I helgen ska hon cykla Tjejvättern.

– Jag cyklar för att dra in pengar till Cancerfonden för att de som fått en tuffare diagnos än jag också ska få hjälp säger hon.

Förra sommaren kände Isabella en knöl i sitt ena bröst. Hennes första tanke var att det var en fettknöl eller att hennes implantat hade börjat läcka och hennes rädsla för sjukhus gjorde att hon väntade med att söka hjälp. Men på hösten när knölen blivit större så sökte hon hjälp på sjukhuset.

– Läkarna trodde precis som jag att det rörde sig om en fettknöl eftersom den var så synlig men de skickade mig vidare på mammografi och ultraljud. säger hon.

Mammografin visade inte på någonting men ultraljudsundersökningen på lymfkörtlarna visade att något inte stod rätt till i hennes kropp.

– Jag fick ta en del tester och den 7 december fick jag beskedet att jag drabbats av bröstcancer, säger Isabella.

På Lucia opererades Isabella och en tårbit av hennes bröst och 22 lymfkörtlar plockades bort.

Var öppen med det

För Isabella blev det precis som för många andra som drabbas av cancer en chock men hon tog ett beslut direkt om att hon skulle vara öppen med sin sjukdom.

Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography ”Det är klart att jag känner att min kropp gått och går igenom något väldigt tufft, men jag är oerhört tacksam för att jag fick en diagnos som är vanlig och att det finns behandling”, säger Isabella.



– Min mormor gick bort i cancer när jag var 14 år och hon berättade inte för någon vad hon gick igenom. Vi fick reda på att hon hade cancer när hon blev inlagd på sjukhuset. En månad senare gick hon bort. För mina barns skull valde jag därför att berätta direkt. Eftersom vi också bor på en liten ort så ville jag inte att det skulle bli en massa skvaller och att barnen skulle få en massa frågor utan jag valde att vara ärlig i sociala medier och berätta och lägga ut bilder på min resa där, säger hon.

Hjälpt henne

När Isabella drabbades av cancer höll hon precis på att utbilda sig till livscoach hos SLH, Skandinaviska Ledarhögskolan. De verktyg hon hade fått under utbildningen, som mental grundträning, muskulär avslappning, positiva konkreta målbilder och målprogrammering, har hjälpt henne enormt att övervinna rädslor och ta kontroll över sina orostankar och fokusera på rätt saker under hennes sjukdom berättar hon.

– Jag hade färskt i bakhuvudet vad Lars-Eric Uneståhl berättade om att fokusera på glädje och låta sjukvården ta hand om cancern. Tack vare det kunde jag behålla ett lugn och istället fokusera på att sätta upp mål, säger hon och fortsätter:

– Precis som många andra var jag skräckslagen, men genom att träna mentalt har jag förberett mig på alla behandlingar. Oron man känner som cancerpatient är man långt ifrån ensam om så att ta hjälp och att träna med det mentala är något jag tror skulle vara bra för många, säger hon.

Flera behandlingar

I januari började hon sin första cytostatika behandling och efter det har hon gått igenom ytterligare fem behandlingar. Den 25 april gjorde hon sin sista omgång av cellgift och i maj började hon istället sin strålbehandling som ska pågå fram till den 28 juni.

Även om behandlingen varit tuff så mår hon efter omständigheterna ganska bra.

– Det är klart att jag känner att min kropp gått och går igenom något väldigt tufft men jag är oerhört tacksam för att jag fick en diagnos som är vanlig och att det finns behandling. Min arm fungerar inte riktigt som den ska efter att jag opererat bort lymfkörtlar, men det är bara att acceptera. Det finns de som har det så mycket värre än jag, säger hon.

Har tränat hela tiden

Under hela behandlingen har Isabella kört på med både mentalträning och styrketräning, dessutom satte hon tidigt upp mål för saker hon ville göra och klara av. Hennes första mål var att klara av sin utbildning och den 15 mars, mitt under pågående cytostatikabehandling, tog hon sin examen med resten av sina kursare.

– Efter det blev mitt nya mål att cykla tjejvättern för att samla in pengar till Cancerfonden.

Varför just ett cykellopp?

– Jag hade bestämt mig för att cykla tjejvättern redan innan jag fick cancerbesked. Men nu blev det mer fokus på att göra det för att samla in pengar. Tiden spelar ingen roll utan drivkraften är att stödja forskningen, säger hon.

Även om Isabella inte cyklat på några år så är det inte första gången hon kör Tjejvättern. 2009 gjorde hon en tjejklassiker där Tjejvättern är en av deltävlingarna.

Återhämtning är viktig

En sak som varit viktig för Isabella är att lyssna på kroppen och vara noga med återhämtningen. Just nu går hon på strålbehandling fem dagar i veckan och ibland blir det tufft att orka med träningen.

– Jag märker tydligt att kroppen inte svarar som innan men jag tror att både den mentala och fysiska träningen har hjälpt mig mycket under min behandling. Egentligen är konditionsträning inte det jag brukar träna utan jag är mer inriktad på styrketräning. Även där märker jag tydligt av att jag inte orkar lika mycket som jag gjorde innan.

Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography ”Jag hade bestämt mig för att cykla Tjejvättern redan innan jag fick cancerbesked. Men nu blev det mer fokus på att göra det för att samla in pengar.”

Vad säger läkarna?

– En del blir förvånade när jag berättar vilka mål jag har, men min inställning är att ingenting är omöjligt. Sen är läkarna väldigt positiva till att jag håller igång. Fysisk aktivitet är en viktig del av rehabiliteringen men de är också noga med att jag måste lyssna på kroppen. När jag inte orkar måste jag pausa. Vilket jag också gör, återhämtning blir en viktig del i träningen, säger hon.

Ska cykla tio mil

De senaste veckorna har Isabella tränat cykling ett par gånger i veckan. Över 40 mil i sadeln har det blivit som uppvärmning inför den 10 mil långa Tjejvättern som går av stapeln på lördag.

För att orka runt har hon hjälp av ett par vänner som ställer upp och cyklar några mil var i sällskap som draghjälp.

– Ja, det viktiga är inte tiden utan att jag orkar runt och att jag samlar in pengar. Jag vill bidra med detta till Cancerfonden eftersom jag fått en sådan enorm hjälp från vården, säger hon och fortsätter:

– Jag är så oerhört tacksam över att jag fick en så pass vanlig diagnos. En sjukdom som många drabbas av och som det forskats mycket på. Alla har inte den turen. En del får diagnoser som man ännu inte vet så mycket om och därför vill jag samla in så mycket pengar som möjligt för att cancerforskningen ska gå framåt och alla ska kunna få den hjälp man behöver.

Isabella har som mål att samla in 50 000 till Cancerfonden. I dagsläget har hon samlat in strax under 15 000 kronor. Här kan ni läsa mer om insamlingen.

Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography Isabella har som mål att samla in 50 000 till Cancerfonden.

Namn: Isabella Almeteg

Ålder: 42

Bor: Kopparberg

Familj: Man och tre barn som är 21, 16 och 6 år gamla

Aktuell med: Är cancerpatient och ska cykla Tjejvättern och samla in pengar till cancerfonden.

