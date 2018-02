Transkvinna lyckades amma sitt barn

HÄLSA 16 februari 2018 13:24

För första gången i världen har en transkvinna lyckats helamma sitt barn.

Under barnets sex första veckor klarade sig barnet helt och hållet på mjölken som kvinnan producerade.

Den 30-åriga transkvinnan, som är anonym, kontaktade Tamar Reisman och Zie Goldstein på Mount Sinai Centre for Transgender Medicine and Surgery I New York och bad om hjälp.

Kvinnan förklarade att hennes partner var gravid men inte ville amma barnet och att kvinnan därför hoppades på att kunna ta över denna rollen, skriver independent.

Fick pumpa brösten i flera månader

Transkvinnan, som inte gjort några kirurgiska ingrepp, hade varit patient på sjukhuset sedan 2011 då hon började sin behandling med hormoner.

För att få igång mjölkproduktionen satte Reisman och Goldstein, tillsammans med ett team från sjukhuset, upp ett behandlingsprogram där kvinnan fick ta läkemedlet domperidon, samtidigt som hon tog hormoner som östradiol och progesteron. Kvinnan fick dessutom dagligen, under flera månader, pumpa sina bröst med en bröstpump.

När barnet föddes kunde kvinnan helamma den nyfödda i sex veckor. Barnets läkare bekräftade, enligt independet, att barnet växte och utvecklades hälsosamt.

Inte tillåtet

Eftersom läkemedlet domperidon, som används som behandling mot illamående och kräkningar, inte är tillåtet att användas i USA för detta ändamål fick kvinnan köpa läkemedlet via Kanada.

Reisman och Goldstein säger själva, enligt tidningen, att ytterligare studier kvävs för att se om deras metod går att använda utan att behöva importera läkemedlet från andra länder.

