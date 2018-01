Nu är det rökta fläsket stekt

Foto: COLOURBOX En ny brittisk studie visar att mer än nio gram processat kött i veckan femdubblar risken för bröstcancer för kvinnor efter klimakteriet.

Tre skivor tunna bacon i veckan kan ge dig cancer, enligt en skotsk studie.

Men resultatet kan behöva tas med en nypa salt.

– Det finns flera svagheter med studien, de ger väldigt få detaljer om kostundersökningen och det är väldigt små skillnader i mängden kött, säger Agneta Hörnell, professor i kostvetenskap vid Umeå universitet.

Foto: MATTIAS PETTERSSON Professorn i kostvetenskap Agneta Hörnell vid Umeå universitet.

I en undersökning från Glasgowuniversitetet har 260 000 medelålders kvinnor intervjuats om sina matvanor. Forskarna kommer fram till att mer än nio gram processat kött kan femdubbla risken för bröstcancer om du är kvinna och har gått igenom klimakteriet. Det innebär tre tunna skivor bacon – eller två korvar i veckan.

Även om kvinnorna åt mindre än nio gram processat kött i veckan ökade risken att få bröstcancer med 15 procent, enligt studien.

Processat kött är rött kött som bearbetats genom saltning, rökning, fermentering och behandlingar som höjer smaken och förlänger hållbarheten.

– Det är väldigt små skillnader i mängd processat kött per dag. De har fyra grupper med noll gram per dag i den första, ett–fyra gram i den andra, fem–nio gram i den tredje och över nio gram i den sista. Den stora skillnaden är mellan noll och något över huvud taget, säger Agneta Hörnell.

– Grönsaker har i många studier visat sig skydda mot cancer bland annat. Det finns det bra evidens på. Här har de mätt intaget av grönsaker i antal skedar per dag. Runt 70–80 procent ligger på max tre skedar kokta och tre skedar råa grönsaker per dag. Det är väldigt, väldigt lite.

”Hellre lite rätt”

Agneta Hörnell menar att man ofta överrapporterar om grönsaker – det är lätt att tro att man äter mer än vad man faktiskt gör. Hon tror också att det är svårt att sätta en gräns för hur mycket kött man bör äta.

– Det kanske inte är någon fara att äta tre skivor bacon i veckan om man äter en vettig mängd frukt och grönsaker också. Men det gör inte kvinnorna i studien.

Agneta Hörnell tycker i stället att vi ska fokusera på att äta mer frukt och grönt som ju innehåller vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter.

Så kvinnor i klimakteriet behöver inte bli vegetarianer?

– Nej, verkligen inte. Men många svenskar äter för mycket kött. Det finns ingen näringsmässig anledning att äta så mycket protein.

– En grej vi kostfolk ofta säger är ”Ät hellre lite rätt än helt fel. Man måste inte få det perfekt på en gång, förändra lite i taget”.

Hur äter du själv?

– Jag äter blandkost, med en del kött, mycket grönsaker, fisk och kyckling. Vi har tjänstefrukt på jobbet som jag också tar.

Fotnot: 2015 drabbades 9 382 kvinnor av bröstcancer i Sverige. 90 000 kvinnor i Sverige har någon gång fått en bröstcancerdiagnos, enligt Cancerfonden .