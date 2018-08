Tatueringar + FÖLJ

Detta händer med dina tatueringar – när du blir gammal

Foto: Colourbox Detta händer med dina tatueringar – när du blir gammal.

31 juli 2018

Att huden förändras när vi åldras är inget konstigt.

Men det kanske inte är det första du tänker på om du skaffar en tatuering när du är i 20-års åldern.

Här är listan på vad som faktiskt händer med dina tatueringar – när du blir gammal.

En fjäril i klara färger på armen, en jordglob på magen eller en ängel på ryggen. Vilket motiv man väljer och varför man skaffar en tatuering är högst individuellt men en sak man kan vara säker på är att tatueringen kommer att ändra utseende i takt med att du själv gör det.

En av de saker man bör tänka igenom ordentligt är var man placerar tatueringen – för det finns trots allt delar på kroppen som åldern och livet går hårdare åt än andra. Detta gäller inte minst om du är kvinna och skaffar en tatuering på magen och sedan blir gravid. En del tatueringar och kroppar klarar det alldeles utmärkt men långt ifrån alla. Och den där stora tatueringen som satt över hela magen kanske inte är lika snygg med bristningar som går rakt igenom den.

Tidningarna Romper och Mercury News har listat några saker som händer med dina tatueringar när du åldras.

Den kommer att förändras

Den första punkten är den vi egentligen redan fasttställt – den kommer att förändras. Precis som din hud blir lösare och rynkigare kommer din tatueringen följa samma väg – den är trots allt en målning på din hud.

Den bleknar

Oavsett om du valt att göra en tatuering i färg eller en svart tatuering så kan du räkna med att färgerna kommer att blekna under åren. Hur mycket den bleknar beror på flera olika faktorer men att ta hand om sin tatuering kan hjälpa till så att den inte bleknar lika mycket, skriver Romper.

Kan dölja hudförändringar

En sak som man kanske inte tänker på när man skaffar en tatuering är att den i framtiden kan dölja eventuella hudförändringar. Var därför noga med var du väljer att sätta din tatuering och att ta hand om huden både där du har tatueringar och där du inte har det. Ett hett tips, enligt Romper, är att inte tatuera dig där du har födelsemärken.

Större tatueringar åldras bättre

Trodde du att små tatueringar klarar åldrandet bättre än stora? Det gör de inte, åtminstone inte enligt tatueringsartisten Alex Passapera, som berättade för Romper, att det är de större tatueringar som klarar sig bättre. Anledningen är att tatueringar kan bli lite blurriga och blekna med åldern. En liten tatuering kan då bli otydlig medan en större ofta klarar det bättre.

Huden blir torrare

När vi åldras blir vår hud torrare och detta gäller naturligtvis även på hud där vi har tatueringar. Därför är det extra viktigt att regelbundet smörja in med återfuktande kräm – en torrsprucken tatuering gör ju knappas någon glad.

Innebörden kan förändras

Den sista saken på listan är egentligen också ganska självklar och gäller oavsett vilket motiv du väljer. Denna punkten handlar åter igen om motivet – och varför du gjort din tatuering.

För precis som allt annat förändras troligen din inställning till motivet under åren. Kanske extra mycket om du tatuerat in ett namn på din älskade – som tio år senare bara råkar vara ditt ex – eller om du i tonåren gillade Nalle Puh, men inte tycker det är lika charmigt när du är 70+.

Men samma sak kan gälla omvänt – kanske skaffade du dig en tatuering som inte hade någon innebörd när du var 25 år men som 20 år senare faktiskt har en betydande innebörd för dig. Oavsett så är det något du får leva med – om du inte väljer att förändra eller helt och hållet plocka bort din tatuering.

