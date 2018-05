Hudcancer + FÖLJ

Nu kan du kolla upp om du har malignt melanom – utan remiss

Foto: Alliance / iStockphoto Denna veckan kan du kolla upp dina prickar utan remiss.

HÄLSA 14 maj 2018 14:11

Har du leverfläckar som du är orolig över?

Denna veckan är det Melanomveckan i hela Europa – en vecka då hudspecialister tar emot patienter och kollar dina prickar utan remiss.

Hudcancer, malignt melanom, är den vanligaste formen av cancer i världen och den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Malignt melanom är den farligaste formen av hudcancer och den, precis som de mindre allvarliga formerna skivepitelcancer och basalcellscancer ökar stadigt i Sverige.

För att uppmärksamma cancerformen, och få fler att besöka läkare, har man i maj månad varje år den så kallade Euromelanoma week. Hudmottagningar över hela Europa deltar för att erbjuda patienter remissfria undersökningar.

Kollar hudförändringar

Under veckan kollar hudläkare upp prickar, leverfläckar och hudförändringar utan krav på remiss från en vårdcentral. I Sverige deltar flera kliniker med ett gäng tider som går att boka via deras hemsidor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av platserna där patienter kan boka remissfria besök under veckan. I år var det ett hårt tryck på på besökstiderna och de 276 extra besökstiderna tog slut på bara en timme, skriver man i ett pressmeddelande.

– För oss på mottagningen innebär Euromelanoma week att vi erbjuder fler prickkontroller till oroliga patienter. Men det är framförallt ett sätt att utbilda allmänheten och på så sätt upptäcka fler tumörer, säger John Paoli, universitetssjukhusöverläkare inom hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i pressmeddelandet.

Överdriven solning

Att hudcancer blivit så vanligt beror till största delen på grund av överdriven solning eller att man utsatt huden för mycket UV-strålning utan skydd.

Hudcancern uppstår ofta på kroppdelarna som utsätts för mycket sol som ansikte, hals, rygg, armar och ben och är vanligast hos personer över 50 år, men människor i alla åldrar kan drabbas.

Att hitta cancern tidigt och åtgärda den är ofta avgörande när det gäller att överleva cancerformen.

Kontrollera huden regelbundet

Att kontrollera sin hud ofta är A och O för att upptäcka hudförändringarna i tid. Genom att ofta se över sin kropp, lär man sig känna igen form, färg och storlek på sina pigmentförändringar. Om du har svårt att se delar av din kropp så kan det vara bra att ta hjälp av en partner, dubbla speglar eller fotografier.

Vid minsta misstanke om hudförändring är rådet, från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att kontakta sin vårdcentral som sedan kan skicka en remiss till hudläkare om behovet finns.

– Ser man ett födelsemärke eller annan prick på kroppen som ser annorlunda ut jämfört med andra, en så kallad ”ful ankunge”, så bör man kolla upp det. Detta gäller särskilt om fläcken växer och om den ändrar färg eller form, säger John Paoli i pressmeddelandet.

Här kan du se vilka kliniker som deltar i veckan.

Tipsen så skyddar du dig från solen

LÄS OCKSÅ Så ser du om dina fläckar är farliga – se de nya bilderna

LÄS OCKSÅ Orsaken till ökningen: Våra ändrade solvanor

LÄS OCKSÅ Nu kommer solen – så skyddar du barnen

14 maj 2018 14:11