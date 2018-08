Sömn + FÖLJ

Studie: Därför är de som snoozar mer intelligenta

Foto: Colourbox Studien visar varför de som snoozar är mer intelligenta.

HÄLSA 23 augusti 2018 14:25

Brukar du snooza på morgonen?

Strunta i det dåliga samvetet och sov vidare.

En studie visar nämligen att de som snoozar faktiskt är mer intelligenta än andra.

Att försova sig på morgonen är ofta förknippat med skuldkänslor men en enligt en studie behöver du inte längre ha dåligt samvete eller stressa upp dig i onödan om du tillhör de som har svårt att ta dig upp på morgonen. Studien visar snarare att de är mer intelligenta, mer kreativa och lyckligare än de som inte har några problem med att stiga upp, det skriver svd.se.

Anpassar sig

Enligt studien Why nightowls are more intellegent är snoozeknappen en ganska ny företeelse som evolutionen inte hunnit förbereda oss på. Att använda den är att visa att man anpassat sig till vårt nya sätt att leva och sova och det är just den anpassningen som tyder på att de som har svårt att ta sig upp är mer intelligenta, skriver tidningen.

Enligt studieförfattarna så visade även snoozandet på att man var bra på att lyssna på vad kroppen behövde och därför troligen även bättre på att lösa problem själv och på att följa sina drömmar, det skriver studieförfattarna Satoshi Kanazawa och Kaja Perina.

Samma slutsatser

Detta är inte den enda studien inom ämnet. En studie från University of Southampton, kunde dra samma slutsats. I den studien kunde forskarna också konstatera att de som gick och la sig efter klockan elva på och vaknade efter åtta tjänade mer pengar och var lyckligare, det skriver svd.se.

Men bara för det är det inte att rekommendera att ta sovmorgon varje dag – åtminstone inte om du går och lägger dig i vanlig tid på kvällen.

Enligt forskare rekommenderas vuxna personer att sova mellan sju till nio timmar per dygn för att behålla en hälsosam livsstil.

