”Jag satt på första parkett och såg mitt gamla liv försvinna”

13 juli 2018

Maria Ergül, 35, har alltid varit högpresterande. I skolan, på fotbollsplanet och på jobbet.

När hennes symtom på utmattningssyndrom började komma 2011 – ignorerade hon dem och körde på i fem år till. Men 2016 tog det slut.

– Jag hade så svårt att acceptera att jag var drabbad. Jag hade jobbat inom HR i åtta år och mött hur många anställda som helst som drabbats men jag väldigt svårt att se att jag nu var en av dem, säger hon.

Maria Ergül, 35, från Västerås är ett riktigt energiknippe med många järn i elden. Men 2016 drabbades hon av utmatttningssyndrom och energin tog slut.

– Jag såg aldrig någon vägg, jag kände ingen krasch, det tog aldrig slut. Plötsligt tappade jag fotfästet en dag och väggen kändes mer som att falla utför ett stup. All energi tog slut och allt jag kunde göra under två månader var att vila, säger hon.

Maria är långt ifrån ensam. Varje år sjukskrivs flera tusen svenskar för stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom. Maria som jobbade som HR-ansvarig, för flera hundra anställda, hade själv mött många personer som gått in i den berömda väggen.

– Ibland, när jag träffade personer som varit borta från jobbet i ett halvår och fortfarande beskrev hur trötta de var, kunde jag tänka; men gud hur trött kan man vara. Det var först när jag själv drabbades som jag förstod, det är nog en ganska vanlig reaktion innan man själv hamnar där.

Byggt upp det under många år

Maria beskriver själv att för hennes del handlade det helt och hållet om en jobbrelaterad stress som hon byggt upp under väldigt många år.

– Jag har insett nu i efterhand att varningstecken kom redan 2011. Jag jobbade konstant, satt i två ledningsgrupper och hade dessutom två andra uppdrag utanför arbetstid. Jag hade roligt och tyckte om mitt jobb så det handlade verkligen inte om det men jag var konstant i farten och hade aldrig tid för återhämtning. Jag är en väldigt högpresterande person så ville alltid leverera på en hög nivå, något annat fanns inte i min värld, säger hon.

Men trots att varningstecken och symtom dök upp redan 2011 så fortsatte Maria i samma rasslande tempo. De kommande fem åren jobbade hon minst 50 timmar i veckan – ofta betydligt mer.

Tappade känseln

2016 blev symtomen tydligare. Maria började tappa energi och kände sig ständigt trött, hon började glömma saker och fick problem med magen.

– Jag hade tidigare aldrig använt en kalender utan haft allt i minnet. Nu kunde jag plötsligt glömma bort möten och rent av namn på personer som jag egentligen kände. En gång var det så illa att min kompis ringde och frågade var jag var. Då satt hon och väntade på en restaurang och jag kunde inte ens komma ihåg att vi skulle ses. I vanliga fall brukar polletten trilla ner efter ett tag men nu kunde jag för mitt liv inte minnas att jag skulle träffa henne.

Det sista symtomet som fick Maria att tillslut inse att något inte stod rätt till var att hon tappade känseln i armen.

– Jag var på gymmet och skulle lyfta upp min flaska när jag insåg att jag inte kunde lyfta armen. I tio minuter satt jag med den låst i en position innan den fungerade igen. Då blev jag rädd för första gången. Vad skulle hända om detta inträffade när jag körde bil eller gjorde något annat. Det var då jag insåg att det var dags att göra något åt situationen.

Hade svårt att acceptera det

Trots att Maria i sin yrkesroll träffat mängder av personer, som precis som henne drabbats av utmattningssyndrom, hade hon väldigt svårt att acceptera att hon var utmattad.

– Jag tänkte att det inte kunde vara så. Jag satt hos företagsläkaren som sa till mig att jag var utmattad men jag skämdes så oerhört mycket för det. Det passade liksom inte min självbild. Jag möttes också av kommentarer som, ”Hur kan du bli utbränd du är ju grym på ditt jobb”.

Maria bestämde sig för att säga upp sig från sitt jobb och sedan åkte hon hem och vilade. Under två månader gjorde hon absolut ingenting.

– Det var då som jag verkligen blev sjuk. Så länge jag höll igång rullade det på men så fort jag insett att jag behövde vila kunde jag inte göra något. Jag tror det är därför många faktiskt inser att de är sjuka när de är på semester och har möjlighet att vila, säger hon och fortsätter:

– Under den här tiden så var det som att jag satt på första parkett och såg mitt gamla liv försvinna samtidigt som mitt nya jag formades. Jag är extremt social men under denna tid ville jag inte att vänner skulle höra av sig för jag orkade ändå inte umgås och gymmet byttes ut mot lugna skogspromenader. Under två månader gjorde jag verkligen ingenting men sedan med små steg började jag vända och ta mig framåt. Inte tillbaka utan framåt.

Och just framåt är något som Maria tycker är viktigt att man lyckas ta sig.

– Jag har märkt att det är väldigt många som blir kvar i offerrollen och inte på samma sätt kan vända och börja ta sig framåt. Det är viktigt att bli lagkapten i sitt eget liv. Jag hade ganska stor kunskap om utmattningssyndrom innan jag själv drabbades och hade säkert därför lättare för att lyckas på en ganska kort tid.

Startade eget

Maria började sakta men säkert komma tillbaka. Sju månader efter hon slutade på sitt arbete lyckades hon för första gången sova en hel natt. Något som innan det inte hade hänt på flera år.

– Jag hade då också valt att starta eget. En del kan vara förvånade över att jag som utbränd väljer att starta eget företag men för mig var det mitt enda alternativ. Jag behövde den friheten att planera mitt arbete själv för att hålla mig frisk, säger hon.

Maria började hyra ut sig som konsult inom rekryteringsbranschen och valde att arbeta två till tre dagar i veckan.

– Jag började att planera in återhämtning på samma sätt som jag planerar in arbete. Det är något som verkligen hjälpt mig att jag insåg att jag inte längre har ett reservbatteri utan att jag måste vara noga med att återhämta mig.

Vägra väggen

I mars i år lanserade Maria sitt hjärteprojekt den ideella föreningen ”Vägra Väggen” med fokus på att motverka utmattning.

– Min tanke med organisationen föddes redan 2016. När jag efter två månaders vila började leta efter stödorganisationer för oss som drabbats av utmattningssyndrom. Det fanns ingen ingen förening som arbetade med stress som fokus och då väcktes min tanke om att bygga upp en egen, säger hon och fortsätter:

– Utmattning är Sveriges främsta folksjukdom. Stressen kliver allt längre ned i åldrarna vilket gör att vi riskerar att få en redan utbränd generation som kliver ut på arbetsmarknaden om några år. Alla kan drabbas av utmattning och det är dags att vi agerar. Med Vägra väggen ville jag göra något som kompletterar den hjälp man får genom sin arbetsplats eller i vården. Ofta får man några timmars coachhjälp eller kbt eller liknade av sin arbetsplats men det är inte de aktiviteterna som hjälper drabbade.

”Ett strukturproblem”

Målet är att jobba för att utmana samhällsnormer och fördomar kring utmattningssyndrom och ta bort stigmat så att fler människor söker hjälp i tid.

– När människor söker hjälp i tid kan de också bli räddade i tid vilket skulle spara samhället miljarder årligen icke att förglömma det mänskliga lidandet. I Sverige har vi generellt sett höga löner och det i takt med att globaliseringen tilltar gör att jag ser en stor risk att många företag väljer att flytta jobb från Sverige som en följd av ökningen av sjukskrivningar, säger Maria och fortsätter:

– För mig är utmattningssyndrom ett strukturproblem, det handlar inte om att några personer ”inte pallat trycket”. Därför vill jag driva påverkansarbete för att åstadkomma reell förändring på samhällsnivå. För detta är faktiskt något vi kan motverka. Utmattningssyndrom är ju inte en cancertumör som växer inom oss utan ett resultat av hur man lever och är och det kan vi motverka. Min förhoppning är att Vägra väggen ska bli en del av det.

Pengarna som organisationen samlar in, via frivilliga gåvor och köp, går till tillämpad forskning inom utmattning, till att utbilda företag, skolor, sjukvård. Man kommer också att skapa mötesplatser för andra drabbade och dela ut ekonomiskt rehabiliteringsstöd till personer diagnostiserade med utmattning, för att ge dessa möjlighet till individuell rehabilitering och därmed en större möjlighet för tillfrisknande.

– Mitt mål var att kunna dela ut ett ekonomiskt stöd till en individ varje månad och det har vi lyckats med nu de fyra första månaderna. Sedan har vi anordnat en del aktiviteter som seminarium och yoga. I höst kommer vi även att anordna ett trädgårdsretreat.

Jobbar smartare

Förutom att driva Vägra väggen så jobbar Maria med sitt egna företag där hon hyr ut sina tjänster som HR-konsult. Att säga att Maria jobbar mindre än tidigare vore en lögn. Snarare jobbar hon i dag mer än någonsin men på ett helt annat sätt.

– Jag har blivit en världsmästare på att bara gå på bollar som ger output. I dag jobbar jag mer än någonsin men blir inte trött på samma sätt. Många undrar hur det är möjligt men det handlar helt enkelt bara om att jobba smart och lyssna på kroppen. Tidigare kunde jag gå på alla bollar, det gör jag inte längre, säger Maria.

