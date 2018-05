Pollen + FÖLJ

Nytt vaccin mot pollen kan snart bli verklighet

HÄLSA 30 maj 2018 16:31

Nytt hopp till alla pollenallergiker.

Forskare har gjort en lyckad studie på ett nytt vaccin i form av en trädtablett som ska fungera som vaccin mot björkpollen.

– Den är efterlängtad och jag hoppas och tror att fler ska kunna få bra hjälp tack vare vaccin i tablettform, säger Victoria Strand, allergiexpert på Astma- och Allergimottagningen vid St Görans sjukhus.

Det var på kongressen, European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) i München, som ledande allergiforskare, från läkemedelsbolaget ALK, presenterade resultatet av den kliniska studien som pågått sedan 2016.



634 person ingick i studien

634 vuxna och ungdomar (12-65 år) med björkpollenallergisk rinit deltog i studien som började 2016. Under studien har forskarna utvärderat trädtabletten gentemot placebo med hänsyn till effekt och säkerhet. Jämfört med placebo minskade trädtabletten TCS, som är ett skattningsvärde för allergisymtom och användning av symtomlindrande medicinering under björkpollensäsongen, med 39,6 procent vilket var högst statistiskt signifikant. Effekten visade sig även vara likvärdig under hela al-, hassel- och björkpollensäsongen – en säsong som spänner över hela Europa från början av januari till slutet av juni.

– Den kliniska effekten som ses i denna studie är bland de mest signifikanta som setts i studier med allergivaccination. Det är speciellt anmärkningsvärt att björkpollenallergen, när det förädlas till den aktiva farmaceutiska ingrediensen som används här, är effektiv vid behandling av symtom som orsakas av nära besläktat trädpollen och att det sätter igång specifika antikroppssvar mot dessa, Tilo Biedermann, professor och huvudforskare från München i ett pressmeddelande.

Ett globalt problem

Pollen allergi är ett globalt hälsoproblem som påverkar var femte person i Europa och Nordamerika. Uppemot 10 till 20 procent av de som drabbas av allergisk rinit har fortfarande symtom trots symtomlindrande behandling. För vissa av dessa trädpollenallergiker kan den nya allergivaccination med trädtabletten bli ett relevant behandlingsalternativ.

Efterlängtad

Victoria Strand som är allergiexpert på Astma- och Allergimottagningen vid St Görans sjukhus. Berättar att tabletten är efterlängtad.

– En vaccinering i tablettform mot gräspollenallergi har funnits i flera år och det känns bra att man inom snar framtid förhoppningsvis kan hjälpa även de som är allergiska mot trädpollen på samma sätt. Att ta en vaccinering i tablettform gör det lättare att kunna hjälpa fler eftersom man då inte behöver besöka läkare regelbundet för att få sitt vaccin i injektion.

Det största frågetecknet, enligt Victoria Strand, är hur bra långtidseffekten är.

– Studierna säger inget om hur effekten är efter avslutad behandling. Det finns också en risk med tabletter, att patienter slutar att ta tabletterna när de märker av en tydlig effekt. Resultaten bygger på att man äter tabletten dagligen i tre år. Om man då upplever att man är fri från bekymmer efter ett år så är det lätt hänt att man inte fullföljer kuren och då finns det risk att man får tillbaka allergin efter ett tag, säger hon.

Läkemedelsbolaget avser att lämna in en regulatorisk ansökan för trädtabletten i Europa under 2018.

