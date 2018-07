Drunkningsolyckor + FÖLJ

Dubbelt så många barn har redan drunknat jämfört med ifjol

Foto: MARTINA HOLMBERG / TT / TT NYHETSBYR≈N Dubbelt så många barn har redan drunknat jämfört med ifjol.

HÄLSA 27 juli 2018 14:56

Den varma sommaren har bjudit på mycket sol och bad.

Men den har också inneburit en dyster drunkningsstatistik.

– Det har drunknat dubbelt så många barn denna sommaren jämfört med hela föregående året, säger Karin Brand, generalsekreterare på Svenska Livrädningssällskapet.

Sommaren 2018 har bjudit på ovanligt varma dagar. Men den långa värmeböljan har också inneburit att det skett ovanligt många drunkningsolyckor. Under maj och juni drunknade fem barn – lika många som det drunknade under hela 2017. Och i juli har det blivit ännu fler. Fem barn har drunknat och totalt har över 20 drunkningsolyckor inträffat under juli månad. Bara under onsdagen förolyckades fem personer .

Det innebär att det redan drunknat dubbelt så många barn under 2018 som det gjorde under hela 2017.

– Det är ovanligt många, säger Karin Brand generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

Foto: Svenska Livräddningssällskapet Karin Brand är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

Bristande uppsyn

När små barn drunknar handlar det oftast om bristande uppsyn. Att de som ska hålla koll på barnet råkat titta bort en kort stund. Men när det handlar om större barn och vuxna är det snarare så att man överskattar sin förmåga.

– När det gäller större barn så kan det vara så att de överskattar sin förmåga eller utmanar varandra att göra saker de inte klarar av. Av de barn som drunknat under juli månad var det yngsta tio år, säger Karin Brand.

En annan sak som inte är helt ovanlig, framförallt bland äldre, är att man ger sig ut och simmar tidigt på morgonen eller sent på kvällen, berättar Karin Brand.

– Då kanske det inte finns andra personer i vattnet som kan hjälpa till om något inträffar, säger hon och fortsätter:

– Det är verkligen viktigt att man tänker på säkerheten och att man inte överskattar sin simförmåga. Det funkar lika bra att svalka sig på grundare vatten, säger hon.

