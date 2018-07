Spenat och rödbetor kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Foto: Karolinska Univeristetssjukhuset Eddie Weitzberg är forskare och har studerat hur nitratrik kost som spenat och rödbetor kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

HÄLSA 9 juli 2018 10:21

Vill du minska risken att drabbas av högt blodtryck?

Då kan det vara smart att lägga mer spenat och rödbetor på din tallrik.

Det visar forskning från läkaren och professorn Eddie Weitzberg vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck och hjärtinfarkt är vanligt. Även om man inte kan utesluta riskerna att drabbas så finns det sätt att minska riskerna – bland annat genom att välja kost som är bra för din kropp.

Ny forskning från läkaren och professorn Eddie Weitzberg och hans kollega professorn Jon Lundberg vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet visar att risken för högt blodtryck och hjärtinfarkt kan minska genom att äta kost som innehåller mycket nitrat, som bland annat finns i bladgrönsaker och rödbetor.

Hjälper kroppen

Tillsammans med sina forskarlag har de tittat på är hur nitrat i kosten kan hjälpa kroppen att bilda gasmolekylen kvävemonoxid, och vilka effekter det ger för hälsan.

Gasmolekylen, som bildas i våra blodkärl, har nämligen stor betydelse för att upprätthålla ett friskt hjärt- och kärlsystem. Bildandet av kvävemonoxid är normalt en komplex process för kroppen att fixa. Problemet är att med stigande ålder, liksom vid hjärt- och kärlsjukdom, så sjunker den kvävemonoxid som kroppen själv bildar från sina enzymer.

- Vi, liksom andra forskarlag, har visat att nitrat kan omvandlas till kvävemonoxid i kroppen. Kvävemonoxid är viktigt för en rad kroppsfunktioner, förutom hjärt- kärlsystemet även immunförsvar och nervsignalering. Att fylla på kvävemonoxid- förråden genom att äta grönsaker kan därför hjälpa till att upprätthålla hälsan, säger Eddie Weitzberg professor i anestesi och intensivvård vid Karolinska Institutet.

Har forskat sedan 1994

Redan på 1980-talet gjorde forskare upptäckten om kvävemonoxid och hur viktiga funktioner den har i kroppen, bland annat att den kunde reglerar blodtrycket. På 1990-talet upptäckte Eddie Weitzberg och Jon Lundberg, samtidigt som ett forskarlag i England, att kvävemonoxid kunde uppstå på helt andra, mindre komplexa, sätt än man tidigare slagit fast – nämligen genom att man fick i sig nitrat via kosten.

– Vi har forskat sedan 1994 och det har skett stora förändringar under åren. Under väldigt många år var man generellt väldigt skeptiskt till nitrat i kosten eftersom man såg att nitratrik kost skulle kunna öka risken för olika typer av cancer. Detta har under åren förändrats och nu är man mer öppen för de positiva effekter nitratrik kost kan ha för vår hälsa, säger Eddie Weitzberg.

Minskar blodtrycket

Deras forskning visar att ett intag av nitrat, som framför allt förekommer i gröna bladgrönsaker och rödbeta, i samspel med vår normala bakterieflora, kan ge flera positiva effekter i hjärt- och kärlsystemet. Bland annat minskar blodtrycket, blodkärlens funktion förbättras och detta kan även skydda mot hjärtinfarkt.

– Det finns många studier på nitrat i kosten och förmågan att sänka blodtryck men det behövs flera studier, framförallt längre studier för att se hur det påverkar på lång sikt, säger han och fortsätter:

– Vi kan absolut se att nitratrik kost som spenat och rödbetor sänker blodtrycket men innan man börjar rekommendera alla att gå över till att äta mer spenat och rödbetor så behövs det mer studier, säger han.

Många studier har visat att det som brukar kallas Medelhavskost har positiva effekter när det gäller att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Men vad det är i kosten som skapar den positiva effekten vet man, enligt Eddie Weitzberg, inte exakt i dag.

– Vår tes är att det mycket väl kan vara att kosten består mycket av gröna bladgrönsaker som är rika på nitrat. Men det är inget vi kan slå fast i dag, säger Eddie Weitzberg.

