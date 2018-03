Pizza + FÖLJ

Studie: Löfte om pizza får oss att jobba mer effektivt

Foto: Johner Att lova de anställda pizza när de klarat av dagens arbetsmål visade sig göra dem mer effektiva, visar en ny studie.

HÄLSA 14 mars 2018 11:00

Att få en pizza efter jobbet ger bättre motivation än pengar.

Åtminstone om man ska tro en ny studie där man undersökte vad som gjorde anställda mest produktiva på jobbet.

Pengar, pizza eller komplimanger från chefen. Vilken av dessa morötter hade gjort att du la i en extra växel på jobbet?

De flesta av oss skulle säkert svara pengar men enligt en ny studie, som publicerats i boken Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivation, skriven av psykologen Dan Ariely, är svaret pizza, skriver tidningen Måbra.

Delades in i tre grupper

Studien genomfördes på ett teknikbolag i Israel där man delade upp de anställda i tre olika grupper. Alla fick ett sms som antingen lovade komplimanger från chefen, en bonus på 27 dollar eller en pizza. Belöningen skulle delas ut när man var klar med dagens uppsatta arbetsmål.

Ökade produktiviteten

Och att motivera sina anställda visade sig vara ett effektivt grepp för att få dem att öka produktiviteten. Alla tre grupperna var mer produktiva under dagen. Den grupp som det gick allra bäst för var pizza-gruppen, de ökade produktiviteten med hela 6,7 procent, tätt följda av komplimang-gruppen som ökade produktiviteten med 6,6 procent. Sämst gick det för de som lovades pengar där ökade produktiviteten endast med 4,4 procent, skriver tidningen ladbible.com.

Ändrades över tid

När studien pågått under en vecka kunde man dock se att pizzan inte lockade lika mycket bland de anställda längre. I slutänden tog komplimangerna över som den mest motiverande faktorn.

Dan Airely skriver dock i boken att han tror att resultatet hade sett annorlunda ut om man sett till att de anställda fick pizzan levererad till sitt hem.

”På det sättet hade man inte bara gett en present till den anställda utan hen hade även blivit en hjälte i familjen” förklarar Airely.

För företag runt om i världen kan det ju dock vara skönt att läsa att komplimanger, som faktiskt är helt gratis, är det som i slutändan är viktigast när det gäller att ge sin arbetsgivare det lilla extra.

