Läkare om vabruari: Håll barnen hemma

Infektioner kan spridas på olika sätt. Dessa är de vanligaste, enligt 1177:

Via nära kontakt via händerna eller via kramar och pussar.

Via droppar i luften när någon hostar eller nyser.

När droppar eller smitta finns på föremål som man tar i, till exempel handtag eller kranar.

Via luften.

Genom mat som är smittad.

Källa: 1177