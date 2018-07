Forskare: Människor som är försenade lever längre

Är du alltid försenad till dina möten?

Slappna av – en forskningsrapport visar att tidsoptimister som alltid kommer försent är hälsosammare och lever längre än de som alltid är punktliga.

Tillhör du skaran av tidsoptimister som alltid kommer försent? Du kanske inte är den mest populära bland dina vänner men det finns positiva nyheter. Enligt forskare har du antagligen en rad positiva egenskaper som gör att du kan se fram emot ett längre och friskare liv, det skriver Svd.se

Något som även författaren Diana Delonzors tar upp i sin bok Never be late again

Mindre förmåga att känna stress

Anledningen till att personer, som alltid är försenade, kan se fram emot ett längre liv beror enligt forskarna på att de löper mindre risk att drabbas av hjärtsjukdomar. Detta pågrund av deras oförmåga att känna starka stresskänslor.

Man lyfter även fram andra hälsofördelar i rapporten. Bland annat skriver man att försenade människor har en förmåga att gå upp i sina sysslor på ett sätt som får dem att tappa tidsuppfattningen. En förmåga till engagemang som ofta resulterar i framgång. De är också personer som inte lever lika slaviskt efter normer, det skriver svd.se

Att alltid vara lite försenad kanske inte är så farligt trots allt.

