Mässlingsutbrott på flera populära semesterdestination



Just nu är det mässlingsutbrott i flera Europeiska länder.

HÄLSA 24 april 2018 16:54

Ska du resa till Rumänien, Grekland, Frankrike eller Italien på semester?

Då kan det vara läge att ha koll på ditt vaccinationskort.

Just nu pågår nämligen mässlingsutbrott i flera länder.

– Sjukdomen är oerhört smittsam så har man inte skydd bör man absolut vaccinera sig innan resan, säger Hélène Englund epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. I Sverige är sjukdomen i stort sett eliminerad men runt om i världen sker ständigt utbrott av sjukdomen. Just nu rapporterar European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, att utbrott pågår på flera ställen i Europa bland annat Rumänien, Grekland, Frankrike och Italien.

Kolla upp om du ska på semester

I Rumänien, som är det land där flest fall, 1709, rapporterats under året, har utbrottet pågått sedan 2016. Men även i Grekland, som är en populär semesterdestination för svenskar har 1463 fall rapporterats in under 2018. Trots att dessa länder är de som haft flest fall så är ECDC mest oroad över utvecklingen i Frankrike och Italien. I Frankrike har antalet fall tredubblats sedan den senaste mätningen i mars och i Italien har fallen dubblerats. Totalt har 1346 fall rapporterats i Frankrike under 2018 och 411 i Italien.

Hélène Englund epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Har ett bra skydd

De flesta svenskar har ett mycket bra skydd för mässling och om man semestrar i Sverige är risken att drabbas av mässling mycket liten. Däremot är det bra att ha koll på sin vaccination om man ska ut och resa i Europa.

– De allra flesta har ett skydd mot mässling men om man har små barn eller av någon anledning inte fått vaccin tidigare bör man vaccinera sig innan en resa för att minska risken att bli smittad.

Från 18 månader

I Sverige får man den första dosen av mässlingvaccin vid 18 månader. Om man har ett barn som är yngre som ska ut och resa kan det därför vara bra att kontakta sin BVC.

– Man kan få mässlingvaccin från nio månaders ålder så om man ska resa utomlands kan det vara bra att ge vaccinet innan 18 månader. Men det är bra om man kontaktar sjukvården i god tid, det tar cirka två veckor innan vaccinet ger något skydd, säger Hélène Englund och fortsätter:

– Ska man inte resa utomlands är det bättre att vänta med vaccinet eftersom det är mer effektivt om barnet är äldre när man får det.

Hur är det med vuxna och äldre barn?

– De flesta i Sverige har antingen haft sjukdomen eller fått två doser av vaccinet vilket ger ett livslångt skydd. Men det finns en åldersgrupp som kan ha missat att få dos nummer två i skolan och då kan det vara bra att kolla upp om man behöver komplettera.

Om man inte kan hitta sitt vaccinationskort eller inte vet, hur gör man då? Kan man ta en extra dos vaccin för att vara säker?

– Ja det kan man göra. Oftast är det både enklare och billigare än att utreda via ett blodprov. Om man har immunitet sedan innan så tar kroppen hand om viruset och i annat fall så får man ett fullgott skydd efter vaccinationen.

Avråder inte från att resa

På Folkhälsomyndigheten avråder man inte folk från att åka på semester till de drabbade områdena.

– Det är något man får avgöra själv men om man har väldigt små barn och vet om att man ska åka till ett land där mässlingsmittan finns så kan det vara läge att kolla hur situationen ser ut på den orten man ska semestra, säger Hélène Englund.

14 813 fall det senaste året

I perioden mellan den 1 mars 2017 och 28 februari 2018 rapporterades totalt 14 813 fall av mässling i Europa. I de fall man kände till åldern bland de drabbade var 35 procent under fem år och 47 procent över 15 år. I de fall man kände till vaccinationsstatus var 86 procent av de drabbade inte vaccinerade, skriver ECDC i ett pressmeddelande.

Sverige tillhör ett av de länder i världen där mässling är eliminerad. Trots det sker det ibland mindre utbrott som till exempel det som skedde i Göteborg under året.

– I de fallen handlar det nästan alltid om att någon varit utomlands och fått med sig smittan hem. Men eftersom de flesta i Sverige är immuna får man snabbt utbrotten under kontroll, säger Hélène Englund.

Hélène Englunds råd innan resa till Europa

Kontakta BVC i god tid om du har ett barn som är under 18 månader och som inte fått vaccin mot mässling.

Berätta om var du ska resa och hur du ska semestra.

Kolla upp hur det ser ut på destinationen du ska besöka, att det är utbrott i ett land betyder inte att det är ett utbrott på semesterorten.

På sajten vaccinfunkar.se kan du se hur skyddet mot mässling ser ut för de olika åldersgrupperna i Sverige.

Om du är vuxen och saknar vaccination eller inte haft mässling bör du vaccinera dig innan du reser till länder där mässling förekommer.

Det här är mässling:

Mässling är en mycket smittsam och ofta besvärlig virussjukdom med hög feber, hosta och utslag.

Mässling kan leda till följdsjukdomar som öroninflammation, lunginflammation och hjärninflammation. Den allvarligaste är hjärninflammation som kan leda till bestående men. Det finns ingen behandling mot mässling och sjukdomen kan i sällsynta fall ha dödlig utgång.

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. En person som har mässling smittar nästan alla den träffar om de inte redan är immuna mot sjukdomen. Immun blir man om man har haft sjukdomen eller har blivit vaccinerad mot den.

Mässling kan förebyggas genom vaccination. De allra flesta får ett gott skydd av vaccination med två doser vaccin. Personer som har haft sjukdomen blir immuna mot den och blir inte sjuka i mässling igen.

Källa: Vaccinfunkar.se

