Glöm inte kolla dina vaccinationer innan resan

Foto: LeventKonuk / iStockphoto Just nu är det mässlingsutbrott i flera länder i Europa.

HÄLSA 13 juni 2018 16:34

Nu är sommaren här och många är i full gång och planerar sina semestrar.

Om du ska ut och resa i sommar kan det vara en bra idé att kolla över dina vaccinationer.

Just nu pågår nämligen utbrott av mässling i flera länder i Europa.

Om du gör dig redo för en semester i Frankrike, Grekland, Italien, Rumänien, Spanien, Tjeckien, Tyskland eller England i sommar kan det vara smart att kolla upp om du är vaccinerad mot mässling.

European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, har precis släppt den senaste statistiken över mässlingfall under 2018, som gäller för perioden fram till den 30 april.

1708 fall

Totalt har 19 länder rapporterat sammanlagt 1 708 fall av mässling i april 2018.

Italien och Tyskland är de länder där man ser en tydlig ökning från i mars. I Frankrike och Grekland har man fortfarande höga siffror men man kan däremot se en minskning mot tidigare månad. England har inte rapporterat några siffror för månaden.

Italien hade totalt 389 fall av mässling i april, varav två dödsfall, i mars hade man 355 fall och i februari 289 fall. I Tyskland rapporterade man 91 fall av mässling i april att jämföra med 51 i mars och 30 i februari.

– Utbrott av mässling förekommer fortfarande i ett antal EU-länder. Det gör att det är viktigare än någonsin att man ser till att vaccinera sig med två doser av mässlingvaccin, för att skydda sig själv och sina familjer, innan semestern, säger Andrea Ammon, chefen för ECDC i ett pressmeddelande.

Bra skydd

De flesta svenskar har ett mycket bra skydd för mässling och om man semestrar i Sverige är risken att drabbas av mässling mycket liten. Men det är inte bara barn som löper risk att smittas vid utlandsresor. Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vuxna ser över behovet av kompletterande vaccination mot mässling just inför utlandsresor.

Ska du ut och resa i Europa så kan det därför vara på att ha koll på sin vaccination.

– De allra flesta har ett skydd mot mässling men om man har små barn eller av någon anledning inte fått vaccin tidigare bör man vaccinera sig innan en resa för att minska risken att bli smittad, säger Hélène Englund epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Från 18 månaders ålder

I Sverige får man den första dosen av mässlingvaccin vid 18 månader. Om man har ett barn som är yngre som ska ut och resa kan det därför vara bra att kontakta sin BVC.

– Man kan få mässlingvaccin från nio månaders ålder så om man ska resa utomlands kan det vara bra att ge vaccinet innan 18 månader. Men det är bra om man kontaktar sjukvården i god tid, det tar cirka två veckor innan vaccinet ger något skydd, säger Hélène Englund och fortsätter:

– Ska man inte resa utomlands är det bättre att vänta med vaccinet eftersom det är mer effektivt om barnet är äldre när man får det.

Sjukdomarna som svenska barn vaccineras mot 01:09

