Läkaren: Det har varit en tuff influensasäsong

Foto: Johner Årets influensasäsong har varit väldigt tuff och många har blivit sjuka runt om i landet.

HÄLSA 14 mars 2018 14:51

Under flera veckor har stolarna på kontoren och bänkraderna i skolorna gapat tomma.

Vab-dagarna har varit rekordmånga och vittnesmålen om den värsta influensan har varit många runt om i landet.

Men har influensan egentligen varit ovanligt jobbig i år?

– Ja, det kan man säga. Det har varit en väldigt tuff influensasäsong, säger Per Hagstam Smittskyddsläkare i Skåne.

Hela vintern har den härjat runt i Sverige och skördat sina offer. Feber, halsont, huvudvärk, snuva och ont i muskler och leder. Många vittnar om en influensa som varit betydligt värre än vanligt.

”En vecka tog det och sen två veckor med hosta och trötthet, men då kunde jag jobba.”, ”Är inne på åttonde dagen. Börjar bli rastlös” ”Nio dagar sen blev jag frisk. Var frisk i två dagar men sen fick jag bihåleinflammation och var sjuk en vecka till” Detta är bara några av de berättelser som folk delat med sig av på sajten Familjeliv.se och på sociala medier och runt om på arbetsplatserna i Sverige kan man höra samma historier.

Foto: Folkhälsomyndigheten AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

Värsta säsongen

Och att det är den värsta influensan på flera säsonger är något som bekräftas på Folkhälsomyndighetens diagram över de laboratorieverifierade fallen under säsongen.

– Vi har fler som testats denna säsongen och det tror vi spelar en stor roll i sammanhanget men samtidigt kan man inte utesluta att säsongen är värre än vanligt, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Att det bara skulle handla om att provtagningen blivit mer effektiv är inte enda anledningen till att många anser att säsongen är värre än vanligt. Det finns även andra saker med detta årets säsongsinfluensa som kraftigt skiljer sig från andra år.

– Överlag är det svårt att jämföra influensasäsongerna från år till år. Vi hade en tuff säsong även förra året men det som skiljer detta året är att det under hela säsongen har varit influensa B som dominerat och det är mycket ovanligt, säger Per Hagstam.

Foto: Folkhälsomyndigheten I Folkhälosmyndighetens diagram kan man tydligt se att det varit fler verifierade fall av influensa under säsongen mot tidigare år.

Fler personer i medelåldern

Influensa B brukar beskrivas som en mildare variant av influensa. Men att den skulle vara en mildare variant är något man efter den här säsongen inte kan säga med samma säkerhet eftersom den i år varit den helt dominerande influensan under säsongen.

– När vi har en tuff influensasäsong med influensa A som förra året så är det oftast äldre som drabbas riktigt hårt men i år med Influensa B har vi sett väldigt många medelålders som drabbats, säger Per Hagstam.

Och att fler i de yngre åldersgrupperna drabbats av årets influensa är något som AnnaSara Carnahan, på Folkhälsomyndigheten, kan intyga.

– Vi ser att åldersgruppen 65+ har dominerat men inte lika tydligt som förra säsongen när det var en influensa A. I år har betydligt fler i åldersgruppen 40–64 drabbats.

Att den äldre åldersgruppen dominerar i antalet laboratorieverifierade fall är inte heller något konstigt eftersom fler i den äldre åldersgruppen tillhör en riskgrupp och i större utsträckning söker läkarvård och testats för influensan.

– Många yngre klarar en influensa bättre och behöver därför inte uppsöka sjukvården om de drabbas av influensan. Att just många arbetsföra vuxna blivit sjuka i år bidrar också till bilden av att denna säsongen skulle vara speciellt allvarlig, säger AnnaSara Carnahan.

Många är sjuka

Runt om på arbetsplatser i Sverige kan man också vittna om många anställda som blivit sjuka. På Södersjukhuset i Stockholm gick man under gårdagen upp i stabsläge och där vittnar man bland annat om att den sena influensatoppen, utöver brist på sjuksköterskor, är en orsak till att det är svårt med platser på akuten just nu.

– Influensatoppen har kommit senare i år så den influensa vi precis gått igenom nu hade vi kring årsskiftet förra året. Det är många äldre som drabbas och det är också många medarbatare som är sjuka, säger Chefsläkare Johan Bratt.

Även på försäkringskassan har man märkt av att många är och varit sjuka under säsongen. Antalet utbetalada Vab-dagar slog rekord i februari när man betalade ut 864 000 nettodagar.

– Det har varit en svår influensa och många barn som varit sjuka och vi ser ett fortsatt hårt tryck nu i mars, säger Alexandra Wallin på Försäkringskassan.

Att det är som mest utbetalningar just under denna perioden är dock inget unikt.

– Vi har alltid som flest utbetalningar under februari och mars men i år har väldigt många varit sjuka, säger Alexandra Wallin.

Kan vara sjuk i flera veckor

Om man drabbas av influensan kan man behöva vara hemma från jobbet eller skolan under flera dagar. Oftast är den inledande fasen med feber över på ett par dagar men man kan må fortsatt dåligt under ytterligare ett par dagar eller rent av veckor.

– Om man inte haft influensan på några år och blir ordentligt sjuk i år så kan det lätt vara så att man är riktigt dålig i en vecka och att man har hosta och är trött i ytterligare en vecka eller två, säger Carnahan.

Men man behöver inte vara orolig för att smitta ner andra på sin skola eller arbetsplats efter den första akuta sjukdomsfasen berättar Per Hagstam.

– Den akuta sjukdomsfasen brukar vara runt en 5–6 dagar och det är också då man är som mest smittsam. Men många mår dåligt i ganska lång tid och det finns ju även risk att man drabbas av andra virus och bakterier i efterdyningen av influensan. Därför bör man alltid låta sitt allmäntillstånd avgöra när man går tillbaka till jobbet, säger Per Hagstam.

Minskar för varje vecka

Under vecka 8 nådde vi toppen av antalet laboratorieverifierade fall av Influensa B och efter det har man sett en stadig minskning – även om antalet influensafall fortfarande ligger på en hög nivå.

– I morgon kommer den nya veckorapporten och då förväntar vi oss att fallen ska ha fortsatt att minska, säger Carnahan.

Man ska dock inte ropa hej än. En bra bit in i mars och början av april kommer det att cirkulera influensa.

– Risken att smittas blir mindre och mindre men man kan fortfarande ha otur och bli sjuk i ett par veckor till, säger Per Hagstam.

