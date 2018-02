Knepen: Så boostar du ditt immunförsvar

Snor, hosta och feber.

Under vintermånaderna är det svårt att undvika att bli sjuk.

Men det finns några saker du kan göra för att boosta ditt immunförsvar och förhoppningsvis hålla dig lite friskare.

Här är enkla knepen som kan hjälpa dig att hålla dig lite friskare i vinter.

Foto: Johnér Citrusfrukter är rika på C-vitaminer.

Det vanligaste tipset för att hålla sig frisk under vinterhalvåret är att hålla god handhygien och undvika smittade personer. Men det är inte alltid det lättaste.

Sitter i tarmfloran

Om man frågar personer på stan var immunförsvaret sitter så är det nog ganska få som skulle svara tarmfloran. Men det gör det, hela 80 procent av immunförsvaret till och med. Därför är en välbalanserad tarmflora a och o för dig som vill hålla dig frisk och pigg i vinter.

Ett enkelt sätt att få i sig probiotiska bakterier är att äta yoghurt. Ett smart tips i vintermörkret är därför att starta dagen med en härlig skål yoghurt som du toppar med lite frukt och bär så får du i dig både vitaminer och probiotika direkt på morgonen.

En av de vanligaste bristerna

En av de vanligaste vitaminbristerna, framförallt under vintern, är D-vitamin brist. D-vitamin tas upp via huden under sommarhalvåret men även i viss kost som till exempel makrill, lax och mjölk.

Därför kan det vara smart att äta lite extra fisk eller ta ett glas mjölk under vinterhalvåret så att du inte drabbas av vitaminbrist.

För dig som är vegetarian eller inte äter så mycket fisk kan det vara bra att äta ett tillskott under vintern.

Foto: Johnér Broccoli är en grönsak som är fullproppad med nyttigheter – toppen att ta en extra portion av på tallriken.

Supergrönsaker

En av de bästa grönsakerna att ta en portion extra av är supergrönsaken broccoli. Den gröna favoriten är en av de nyttigaste grönsakerna du kan äta eftersom den är fullmatad med en rad näringsämnen som skyddar kroppen. Bland annat vitaminerna A och C och mineralerna zink, magnesium, järn och kalcium. Just zink påstås kunna ha bra effekt på förkylningar – både i förebyggande syfte och för att underlätta besvären när förkylningen är ett faktum.

Spenat är en annan supergrönsak som kan hjälpa din kropp att må lite extra bra i vinter. Bland annat innehåller spenat folat, en form av ett vattenlösliga B-vitamin. Spenatblad är också rika på fibrer samt antioxidanter som kan hjälpa till att stärka immunförsvaret.

Boosta med en citrusfrukt

C-vitamin är en av de vitaminer man länge har sagt ska stärka immunförsvaret. Huruvida detta är sant finns det dock inte så mycket forskning som bevisar. Sant är däremot att C-vitamin behövs för en rad olika funktioner som är viktiga för att vi ska må bra. Grapefrukt och andra citrusfrukter är bra källor för att få i dig C-vitamin. C-Vitamin är också bra för att öka upptaget av järn. Så lider du av järnbrist kan det vara bra att komplettera din järnrika kost med ett glas apelsinjuice.

Foto: Johnér Krydda maten med lite extra vitlök i vinter.

Krydda till maten med lite extra vitlök

Vitlök är en annan grönsak som man brukar kalla supermat. Vitlök innehåller den aktiva ingrediensen allicin, som är en effektiv bekämpare av infektioner och bakterier. I en brittisk studie för några år sedan lät man 146 försökspersoner äta antingen placebo eller vitlöksextrakt under 12 veckor och fann att de som åt det senare löpte hela 60 procent lägre risk att drabbas av förkylning, skriver svd.se

Så varför inte testa att krydda maten med lite extra vitlök i vinter.

