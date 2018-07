Läkemedelsverket + FÖLJ

Allvarliga brister på solskyddsprodukter

Foto: Tomas Oneborg/SVD/TT Flera solskyddsprodukter hade allvarliga brister enligt Läkemedelsverkets granskning.

HÄLSA 3 juli 2018 12:53

Sommaren är här och det är högsäsong för solskyddsprodukter.

Men det gäller att ha koll på vilken solskyddsmedel man ska köpa.

En ny kontroll från Läkemedelsverket visar att många av de testade produkterna har allvarliga brister – både när det häller effektbevisningen och instruktioner för hur de ska användas.



Att smörja in sig med solskyddsprodukter är viktigt om man vistas i solen – inte minst om man är i solen utan skyddande kläder. Men det är inte alla solskyddsprodukter som klarar av kraven.

En ny kontroll från Läkemedelsverkets visar att flera solskyddsprodukter på den svenska marknaden saknar tillräcklig effektbevisning. Kontrollen visade också att produkter saknar information om hur de ska användas för att ge det utlovade solskyddet.

– Kontrollen visade att 3 av 11 produkter hade bristfällig effektbevisning och att 7 av 11 produkter saknade bruksanvisning för säker användning vilket är allvarligt. Vi har krävt att dessa produkter ska korrigeras eller tas bort från marknaden, säger Charlotte Björkbäck, utredare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Viktigt att de är märkta korrekt

I pressmeddelandet skriver Läkemedelsverket att det är viktigt att solskyddsprodukter ger den solskyddande effekt som produkterna uppges ha. De företag som tillverkar eller importerar solskyddsprodukter från land utanför EU ansvarar för att ta fram bevisning för den solskyddande effekten.

Men för att få det solskydd som en produkt uppges att ha krävs det även att man smörjer in sig med tillräcklig mängd och att man smörjer in solskyddsmedlet flera gånger under dagen. En sådan bruksanvisning ska finnas i produktens märkning på svenska. Märkningen ska även visa om produkten ger lågt, medelhögt, högt eller mycket högt solskydd så att konsumenter har lättare att välja en solskyddsprodukt ur lämplig skyddskategori. Något som 7 av de 11 testade produkterna saknade.

Läkemedelverket kommer att fortsätta att prioritera granskning av solskyddsprodukter eftersom de har en viktig skyddande funktion. Utbudet av solskyddsprodukter utvecklas också ständigt och nya produkter kommer ut på marknaden.

Här är solskyddsprodukterna som inte klarade granskningen:

Klairs Midday Blue Sun Lotion

Cosrx Aloe Soothing Sun Cream Spf 50+ Pa+++

Löwengrip Care And Color Protect My Body Sunscreen Oil

Suntribe Facial Sunscreen

Kicks Facial Sun Screen Spf 30 (Turn back time sunprotection)

Genial Spf 30 Sun Cream

Sunsheer Broad Spectrum Spf 30 Sunscreen

Källa: Läkemedelsverket. Här kan du läsa mer om granskningen

3 juli 2018 12:53