Ingen alkohol alls bäst för hälsan

Alkohol, eller etanol, är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin, cider, alkoläsk och spritdrycker.

Så fort alkoholen kommit in börjar kroppen bryta ner och utsöndra den. På en timme förbränner människokroppen i genomsnitt cirka 0,1 gram ren alkohol per kilo kroppsvikt, vilket motsvarar ungefär 0,15 promille. Ju högre kroppsvikt, desto mer alkohol bryts ner per timme. Att få alkoholen att försvinna snabbare ur kroppen, exempelvis genom att bada bastu eller dricka stora mängder vatten, fungerar inte. När alkoholen bryts ner bildas bland annat det giftiga ämnet acetaldehyd som kan skada arvsmassan.

Källa: Nationalencyklopedin