Forskaren: Därför blir du glad när solen lyser

HÄLSA 31 maj 2018 14:47

Har du också märkt av att ditt humör har stigit de senaste veckorna sedan solen och värmen kom till Sverige?

Det är ingen slump, solljuset har många positiva effekter på vår kropp.

– Solljuset påverkar oss på flera sätt. Inom bara några minuter i solen påverkas vårt stressystem och vi blir pigga. Och är man pigg så påverkas vårt humör så att vi blir glada, säger Arne Lowden docent på stressforskningsinstitut på Stockholms universitet.

Sommarvärmen är här och för de flesta av oss har det haft en stark inverkan på vårt humör. Men det är egentligen inte värmen i sig som är den stora källan till vårt glada humör – även om den skön och på många sätt bidrar positivt till vår hälsa. Utan det som gör att vi känner oss lyckligare är helt enkelt solljuset.

– Solljuset har en enorm påverkan på vårt välmående. Dels ger solljuset den direkta belöningen att vi blir pigga och glada men det finns också många faktorer med solljuset som påverkar oss på längre sikt, säger Arne Lowden docent på stressforskningsinstitut på Stockholms universitet och expert på Sömn-, solljus och dygnsrytmer.

Foto: Stockholms universitet Arne Lowden är docent på stressforskningsinstitut på Stockholms universitet .

Vilka effekter menar du då?

– Genom att utsätta dig för dagligt solljus så signaler man till kroppen vilken tid på dygnet det är, vilket i sin tur leder till att du får bättre sömn. Och bättre sömn ger bättre humör. En annan effekt av solljuset är att det via våra ögon når in till den delen i hjärnan som reglerar vårt humör. Man kan alltså tala om tre saker som reglerar vårt humör och som solljuset har en direkt påverkan på.

Men gäller detta bara när vi har så här fint väder?

– Nej, det är det man inte får glömma bort. Även en mulen vinterdag så får vi dubbelt så mycket ljus ute mot vad vi får om vi sitter inomhus. Så ett råd är att alltid gå ut och fånga lite ljus, säger Arne och fortsätter:

– På hösten och vintern när vi får mindre solljus så är det också många som blir påverkade negativt. Det är väldigt vanligt att man drabbas av humörsänkning på vinterhalvåret när vi inte får lika mycket direkt solljus. Vi människor är litegrann byggda för att ha en god tillgång till solljus och inte byggda för den mörka vintern som vi har i Sverige stora delar av året.

Foto: Johner Därför är du gladare när solen lyser.

Kan påverka

En annan faktor som en del ny forskning, enligt Arne Lowden, riktar in sig på är att brist på D-vitamin kan påverka förekomsten av säsongsbundna depressioner.

– D-vitamin har vi alla lite låga nivåer av nu när man kommer ur vintern och då är det bra att fylla på när solen är framme. Den behövs för att lagra upp inför vintern.

För att lagra upp D-vitamin behöver man vara ute i solen i en t-shirt runt 15 minuter varje dag. Man kan också få i sig D-vitamin via kosten till exempel via fet fisk eller mjölkprodukter.

Skippa solglasögonen på morgonen

För att få den bästa effekten av solljuset så tipsar Arne om att möta ljuset direkt på morgonen.

– Det blir ett tydligt tecken till kroppen att natten är över och att en ny dag har börjat. Så skippa solglasögonen den första timmen på morgonen så att du får alla effekterna. Men sen får du ta på dem. Solglasögon är viktiga för att skydda dina ögon från förtidigt åldrande, säger Arne.

Men hur är det med värmen? Påverkar inte den vårt humör?

– Att vara frusen orsakar obehag så det är klart att värmen har en positiv betydelse. Den påverkar hela vårt liv positivt genom att den underlättar livet. De flesta av oss klär oss lite lättare, och vi rör på oss mer utomhus. Det är helt enkelt enklare att göra saker och det är klart att vi blir glada av det, säger Arne Lowden.

Förändrar våra matvanor

Att maj har varit ovanligt soligt och varmt är något man märkt av även på ICA. Och inte bara på försäljningen av typiska sommarprodukter som glass, solskydd, fläskkarré och majskolvar som alla stigit med över 30 procent jämfört med maj förra året.

I deras årliga grillrapport framgår det att nästan hälften av svenskarna anser att grillning påverkar deras psykiska hälsa positivt och att nästa varannan uppger att de blir gladare av att grilla.

Och det vet vi ju alla att när solen lyser och det är varmt – då åker grillen fram.

– Det fina vädret påverkar absolut våra matvanor. Fler grillar och äter svalkande mellanmål som vattenmelon och glass. Alkoholfri öl har också ökat mycket men där är det nog en kombination av värmen och en allmän trend där fler väljer alkoholfritt. En annan positiv trend som håller i sig är att vi lägger mer grönsaker på grillen. Tidigare har köttet dominerat, men det finns en ökad medvetenhet om hälsofördelarna med en mer varierad kost, säger Paula Frösell, dietist ICA Sverige i ett pressmeddelande.

Fakta om D-vitamin

D-vitamin är en vitamin som reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist på vitamin D kan orsaka rakit, "engelska sjukan" och vitamin D är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott.

Det finns två sätt att få i sig D-vitamin. Dels genom den maten som vi äter och dels bildas vitamin D i huden när vi är ute i solen. När det gäller maten så är fet fisk en bra källa precis som mjölkprodukter som ofta är berikade med just D-vitamin.

Under sommarhalvåret är solbestrålning på huden den viktigaste källan. För att bilda D-vitamin motsvarande ett dagligt intag av 5-10 mikrogram från mat räcker det i juni och juli att vara ute barärmad upp till en kvart två till tre gånger i veckan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

Källa: Livsmedelsverket

Därför var det sommarvärme i maj 00:31

