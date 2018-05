WHO + FÖLJ

Medelhavsdieten är död – förutom i Sverige



HÄLSA 24 maj 2018 16:29

Medelhavsdieten, med mycket fisk, grönsaker och olivolja, existerar inte längre – åtminstone inte bland barnen i Medelhavsländerna.

Världens mest hälsosamma diet har istället bytts ut mot snabbmat och resultatet är skrämmande.

På Cypern är hela 43 procent av landets 9-åringar överviktiga eller lider av fetma, enligt nya siffror från WHO, det skriver The Guardian.

Medelhavsdieten, som består av mycket fisk, grönsaker och olivolja, brukar beskrivas som världens mest hälsosamma diet. Men enligt WHO har dieten, åtminstone för barnen, försvunnit från länderna kring Medelhavet. I stället är det mer troligt att barn i Sverige äter fisk, olivolja och färska tomater, skriver tidningen.

Över 40 procent

Barnen i länderna kring Medelhavet toppar nu istället listan över de mest överviktiga i hela Europa.

På Cypern är hela 43 procent av landets 9-åringar överviktiga eller lider av fetma. Även i Spanien, Grekland och Italien är andelen överviktiga barn hög.

– Sötsaker, snabbmat och söta drycker har ersatt den traditionella dieten som är baserad på frukt och grönsaker, fisk och olivolja, säger Dr Joao Breda, head of the WHO European office for preventation and control of noncommunicable diseases, enligt The Guardian.

Men det är inte bara kosthållningen som är oroande i de södra delarna av Europa, enligt Breda, barnen är även väldigt stillasittande.

Har gjort framsteg

Trots att andelen överviktiga barn i länderna kring Medelhavet ligger på en mycket hög nivå har man de senaste åren i många länder, till exempel Spanien, Grekland och Italien, jobbat aktivt med att förändra detta något som också gett tydliga resultat, skriver WHO i ett pressmeddelande.

Lägst andel

De länder som har lägst andel barn som lider av övervikt eller fetma är enligt rapporten Tadzjikistan, Turkmenistan och Kazakstan.

Andra länder med låg andel barn som lider av övervikt eller fetma var bland annat Danmark, Norge, Irland, Frankrike och Lettland. De låg alla på en nivå mellan fem till nio procent när det gäller barn som lider av fetma.

I Sverige är det, enligt rapporten, 27 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna som lider av övervikt eller fetma. Andelen barn som lider av fetma var tio procent bland pojkarna och sju procent bland flickorna.

38 länder deltog

Statistiken bygger på ”Childhood Obesity Surveillance Initiative of the WHO’s European region” en undersökning man genomfört sedan 2008. Dessa siffrorna bygger på den senaste undersökningen från åren 2015–2017 och har statistik från 38 länder, 34 av länderna lämnade in data gällande vikt och längd för både pojkar och flickor. En del länder, dock inte alla 34, lämnade även in uppgifter om kosthållning och fysisk aktivitet.

Även om 38 länder var med i undersökningen saknas några av Europas största länder bland annat Tyskland och England, skriver WHO.

