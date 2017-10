ÅSIKT

Dags att se barnen på flykt från Burma

Foto: Kevin Frayer / GETTY IMAGES GETTY IMAGES ASIAPA

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag är FN-dagen. På förskolor över hela landet ritar Sverige flaggor och pratar om Världen - med stort ”V”. Och det finns mycket att prata om.

Sedan slutet av augusti har en halv miljon rohingya tvingats fly från sina hem i Burma till flyktingläger i Bangladesh . FN har kallat det ”ett skolboksexempel på etnisk rensning”.

Miliser

Burmesisk militär har tillsammans med buddhistiska miliser bedrivit en kampanj med mord, brända byar och våldtäkter.

Hatet mot rohingyafolket i Burma är gammalt. De är muslimer och buddistiska nationalister hävdar att de egentligen inte hör hemma i Burma utan i grannlandet Bangladesh.

Den etniska rensningen av rohingyafolket sker under täckmantel av kamp mot terrorism. Med tanke på hur många som flytt ser målet ut att vara att driva ut hela rohingyaminoriteten ur landet.

Barnen värst drabbade

Som alltid är barnen hårdast drabbade. Gränsen mellan Burma och Bangladesh är minerad och berättelserna från de flyktingar som kommer fram är fruktansvärda.

Hundratals har dött när de korsat gränsfloden Naf i små rangliga båtar.

Väl framme i Bangladesh är alla flyktingläger överbelastade. Trots att FN och hjälporganisationer nu nått fram råder brist på mat och myndigheterna har varnat för fisken för en koleraepidemi.

Foto: Kevin Frayer / GETTY IMAGES GETTY IMAGES ASIAPA

Nobelpristagare tyst

Aung San Suu Kyi , fredspristagaren som är Burmas verkliga ledare, tiger om rohingyafolket. Hennes kansli har ställt sig helt på militärens sida.

Det är ett historiskt svek.

Men världen kan inte acceptera det som händer även nu när medias strålkastare börjat riktas åt fler håll.

USA meddelade idag att man överväger sanktioner mot Burma.

"Vi är allvarligt oroade över den senaste tidens händelser i delstaten Rakhine i Burma och det våldsamma agerandet mot rohingyerna" skriver i dag USA:s utrikesdepartement i ett meddelande.

Du kan hjälpa

Aftonbladets ledarsida har sedan en dryg månad en insamling för att hjälpa flyktingarna tillsammans med Olof Palmes internationella center. Insamlingen kommer att fortsätta till och med fredag.

Hittills har över 400 000 kronor samlats in. De kommer huvudsakligen att gå till organisationen Children on the edge som hjälper till på plats . Genom lokala samarbetspartners erbjuder de barn skolor, tak över huvudet och mat.

Det finns också många andra hjälporganisationer att ge till.

Sanktioner

Rohingyafolket är en av världens mest förföljda minoriteter och sannolikt kommer Burma aldrig att låta människor återvända hem.

Förtrycket kommer snarare att öka.

Under militärregeringen, innan Aung San Suu Kyi bröt marken för demokrati i Burma, var landet en internationell paria precis som Nordkorea.

Den gången hade omvärldens sanktioner effekt.

Det är dags att världen tar i med hårdhandskarna även mot Aung San Suu Kyis regim.

FAKTA insamlingen Aftonbladets ledarsida samarbetar med Olof Palmes Internationella center. Pengarna går till Children on the edge och Kaladan Press Network Swish: 123 240 60 72

Sms: Skicka "tryggaplatser" till 72 456 för att ge 100 kronor

PG: 570-2 Insamlingen avslutas på fredag. Klicka här för att komma till Olof Palmes internationella center och insamlingen. Läs mer

