Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade

Foto: Privat Malin Larsson med sina två barn Kevin och Tuva

Stefan Löfven riskerar att bli den statsminister som lägger ner assistanshjälpen till funktionshindrade. Den röd-gröna regeringen har hittills visat en obegripligt hård attityd mot människor med funktionsnedsättningar.

Bara 14 procent av dem som söker assistans får i dag sin ansökan beviljad. I år har mer än 1000 personer förlorat sin assistans och situationen för de funktionsnedsatta kommer att bli ännu värre.

Svåra konsekvenser

Nu vädjar till och med Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler till regeringen. I ett alarmerande brev förklarar hon att en ny dom i Högsta förvaltningsrätten kan få “svåröverskådliga konsekvenser”. Nästan hälften av de funktionsnedsatta kan förlora sin hjälp i livet. Det handlar om 6000 människor.

Hela idén om allas rätt till fullvärdiga liv håller på att haverera. För frågan är vad som finns kvar när Löfvens regering genomfört sina besparingsprogram. Hemtjänst för vuxna och institutioner för små barn?

“Snälla, ge min dotter rätt att ha ett värde”, skriver Malin Larsson på Aftonbladets debattsida. Malin är mamma till Tuva som behöver sondmat och stöd under hela dygnet. Hon är en av många, många föräldrar som nu oroar sig för hur de ska orka dygnet runt, året runt.

“På bilden ser ni mina barn. De är det absolut viktigaste i mitt liv. Jag vill kunna finnas till för dem. Vill kunna ta mitt ansvar.”

Förlorar jobbet

Det är anmärkningsvärt att det är Åsa Regnér - minister med ansvar för barn och jämställdhet - som nu administrerar den politik som innebär att barn förlorar sin assistans medan mammorna förlorar sina jobb.

Med kampanjen #minjävlarättighet slåss de unga rörelsehindrade för rätten att bli självständiga vuxna. “Just nu kämpar vi för att klara de grundläggande behoven – andas, äta, duscha, kommunicera you name it, då allt fler bli av med assistansen. Dessa grundläggande behov är inte längre våra rättigheter enligt regeringen.”

I förra veckan gick Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar ut och bjöd in de borgerliga partierna och Vänsterpartiet till ett möte för att diskutera en lagändring. Som svar fick de politiskt käbbel, så nu väljer en grupp föräldrar att i stället försöka starta Assistanspartiet.

Det här är ovärdigt ett litet rikt land som Sverige. Så ändra lagen och öppna plånboken, Stefan Löfven. En socialdemokratisk regering kan inte slå på de svagaste.

Eller som Malin Larsson formulerar det: “Snälla, ge min dotter rätten att ha ett värde. Ge min son möjlighet att ta plats. Ge min familj en chans att få hålla.”



