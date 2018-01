Läckbergs nya mål: Ska tävla i bikini fitness

”Är skiträdd att misslyckas”

Foto: KARIN TÖRNBLOM Camilla Läckberg ska tävla i bikini fitness.

Om ett och ett halvt år fyller Camilla Läckberg 45.

Då ska hon tävla i bikini fitness, avslöjar hon nu på Instagram.

”Jag kommer behöva mycket pepp o stöd. O jag är skiträdd att misslyckas”, skriver hon.

Författaren Camilla Läckberg har bestämt sig för att storsatsa på träning 2018. På Instagram berättar hon nu att hon tagit sig an en ny utmaning.

”Så nu har jag satt upp ett GALET mål. Om 1.5 år fyller jag 45. Då ska jag tävla i någon form av bikini fitness (finns egna kategorier för 40 plus.)”, skriver hon.

Hon vill ta vardagsträningen till en ny nivå och känner att hon tappat rutinerna under julen.

”Har hållit mig flytande tack vare Simons input o hjälp men jag har ingen självklarhet i rutinen och jag är all over the place med både kost och motion. Just nu har jag t ex tappat det helt över jul och har ätit mig ur alla kläder jag har och min kropp består av 80% socker. Inget bra.... Jag vill vara stark och leva länge för mina barn”.

Det här är inte första gången Läckberg väljer att storsatsa på en sport. Efter att hon var med i tv-programmet ”Let’s dance” på TV4 valde hon att börja tävla i latindans där en nykomling dansar med ett proffs, så kallad Pro/Am. Satsningen resulterade i ett silver i New York och ett guld i Boston.

Anledningen till att hon väljer att berätta om de nya planerna nu är att hon hoppas på att det ska öka hennes motivation till att lyckas. Hon ber också om stöd från sina följare under resans gång.

”Jag kommer behöva mycket pepp o stöd. O jag är skiträdd att misslyckas”, skriver hon.

