”Människans hemlighet” har Sverigepremiär på Playhouse Teater 22 februari

Huvudrollerna görs av Charlie Gustafsson och blivande ”Vår tid är nu”-kollegan Amanda Jansson.

Föreställningens originaltiteln är ”Secret life of humans” och är baserad på Yuval Noah Hararis bästsäljare ”Sapiens: A brief history of humankind”.

Charlies rollkaraktär är barnbarn till vetenskapsmannen Jacob Bronowski som under andra världskriget räknade fram den maximala sprängeffekten för atombomben, en hemlighet som Bronowski ville ta med i graven, men som avslöjas av de två huvudpersonerna i föreställningen.