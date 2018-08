Så här presenteras deltagarna i ”Ex on the beach” i Discovery Networks pressmeddelande:

Adrian Montin, 26 år, Göteborg

Adrian är den charmige krögaren från Göteborg som blev känd i ”Paradise hotel” 2015, och som därefter bland annat setts i ”Cirkus Magaluf”. Han har haft ett långt förhållande med Jasse, som även hon ingår i startåttan, men paret bröt upp i våras. Sedan dess har han tröstat sig med fest och Tinder.

Diana Baban, 25 år, Hudiksvall

Hudiksvallstjejen Diana vet vad hon vill ha – och får det. Eftersom hennes ex hade ett bra jobb behövde hon själv inte arbeta, vilket passade henne utmärkt. Den livsstilen har hon behållit även efter att förhållandet tog slut. Diana var en av storfavoriterna i vårens omgång av ”Ex on the beach Sverige” och blev känd som något av en intrigmakerska som älskar drama och konflikter.

Elin Skog, 21 år, Karlskoga

Värmländskan Elin gjorde succé när hon dök upp som ex i Mauritius i den tredje säsongen av ”Ex on the beach Sverige”. Nu är hon tillbaka med vässade klor och en stor portion självförtroende, redo att skapa kaos och drama.

Eric Hagberg, 23 år, Kristianstad/Stockholm

Han är efter tre säsonger i ”Paradise hotel” känd som ”Snygg-Eric” och kan konsten att sätta hjärtan i brand. Eric är den karismatiske modellen som aldrig varit kär, men som drömmer om fru, barn och en lyxig villa i Spanien.

Sara Bolay, 27 år, Göteborg/Dubai

Sedan vi senast såg henne i ”Ex on the beach Sverige” har Sara bosatt sig i Dubai där hon njuter av ett flärdfullt liv och jobbar med sitt egna bikinimärke. Hon kommer tillbaka in i huset med inställningen att hon den här gången är boss, och hon hoppas på att möta sin jämlike i manligt format.

Andrijano ”Adde” Mijanovic, 26 år, Stockholm

Vi känner honom som ”Adinator”, och minns hans stormiga relation med Anna-Lisa i de två första säsongerna av ”Ex on the beach Sverige”. Nu är han mer motiverad än någonsin, han har uppdaterat sig till ”Adinator 3.0” och laddat upp med hårdträning och sunt leverne för att vara i absolut toppform inför resan till Ibiza.

Alexander D’Rosso, 27 år, Stockholm

Tidigare ”Paradise hotel”-vinnaren Alex är en målmedveten kille som jobbar på att lyckas som dj. Han kan också skryta med att han är den förste svensk att fånga alla Pokémons i ”Pokémon Go”. När han bestämt sig för att uppnå något fokuserar han stenhårt. Och just nu ligger fokus på en härlig och händelserik tid i paradiset.

Jasmine Gustafsson, 24 år, Stockholm

Jasse känns igen som ”Queen Jazz” från både ”Ex on the beach Sverige” och ”Paradise Hotel”. Hon är ett litet stycke dynamit som inte sällan exploderar i verbala fyrverkerier och drinkkastande. Hon och Adrian, som också medverkar, gjorde slut några månader före avfärd och nu ser hon fram emot händelserika partyveckor i solen med sköna människor.

Källa: Pressmeddelande från Discovery Networks