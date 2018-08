Säkerheten viktigast på Rockbjörnen

Rockbjörnen + FÖLJ

1 av 3 | Foto: MARCUS / MARCUS ERICSSON Säkerheten går först på Rockbjörnen.

NÖJE 14 augusti 2018 22:52

Fokus ligger på glädje och fest.

Men det är säkerheten som har högsta prioritet på Rockbjörnen.

– Vi vill att alla besökare ska känna sig trygga och ha kul, säger Martin Berg, säkerhetschef på We are Sthlm.

I morgon onsdag den 15 augusti är det äntligen dags för Rockbjörnen. Klockan 19.00 drar festen i gång i Kungsträdgården och totalt ska åtta priser delas ut.

Rockbjörnen arrangeras i samband med Europas största ungdomsfestival We are Sthlm som tillsammans med Nöjesbladet lägger största vikt vid säkerheten under kvällen.

– Vi har haft Rockbjörnen i Kungsträdgården i flera år och det har ju funkat väldigt bra. Vi gör precis samma åtgärder som vi gjort tidigare år, säger Martin Berg, säkerhetschef på We are Sthlm, och fortsätter:

– Vi är en väl tilltagen säkerhetsorganisation som jobbar utifrån det breda brottsförebyggande perspektivet. Hellre förebygga än att hantera brott. Vi vill att alla besökare ska känna sig trygga och ha kul.

”Alla ska känna sig säkra”

På scenen står internationella stjärnor som brittiska gruppen The Vamps och den danske super dj:n Martin Jensen och svenska stjärnskott som Wictoria, Peg Parnevik, Omar Rudberg och Rebecca och Fiona.

– Det ska vara fint väder och det är fantastiska artister på scenen så vi räknar med storpublik. Att alla ska kunna känna sig trygga och säkra i ett så stort publikhav är oerhört viktigt så förutom säkerheten som Stockholm Stad står för så har vi ett 20-tal vuxna från Aftonbladet som kommer röra sig i publikhavet med #inteensam-västar för att bidra till en tryggare upplevelse för alla ungdomar, säger Ylva Niklasson, Nöjeschef Aftonbladet.

”Viktigt med vuxennärvaro”

Hur ska man agera och vad kan man göra som festivalbesökare för att öka säkerheten och den egna tryggheten?

– Börja med att hålla koll på dina kompisar. Häng tillsammans och ta hand om varandra. Var inte rädd för att be om hjälp av personal om någonting händer, säger Martin Berg och fortsätter:

– Rockbjörnen kommer att ha egen personal under galan vilket är ett välkommet tillskott. Det är väldigt viktigt med vuxennärvaro i parken. Det är också viktigt att komma ihåg att om man blir utsatt för någonting, att man faktiskt anmäler det. Så att det blir synligt. För det är de synliga problemen som vi kan göra något åt.

Utbildade vakter finns på plats i Kungsträdgården under galan tillsammans med Aftonbladets volontärer i gula västar med hashtagen #inteensam för att säkra tryggheten för besökare.

Ambitionen är en festivalkväll fylld av fest, glädje och kärlek där ingen känner sig utsatt eller otrygg.

Rockbjörnen 2018 äger rum onsdagen 15 augusti kl. 19.00 i Kungsträdgården i Stockholm.

Galan sänds live på aftonbladet.se och Splay TV:s youtubekanal, och är gratis för alla besökare.

