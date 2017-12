Nya Star Wars-filmen slår rekord



1 av 2 | Foto: John Wilson Mark Hamill som Luke Skywalker.

Kraften är fortsatt stark!

”Star Wars: The Last Jedi” lockar nämligen rekordpublik.

Bara under premiärveckan har 345 000 svenskar sett filmen, skriver Disney i ett pressmeddelande.

Den 13 december hade “Star Wars: The Last Jedi” premiär i Sverige. Efter första veckan på bio har filmen haft 345 000 besökare och spelat in över 50 miljoner kronor skriver Disney i ett pressmeddelande.

Detta gör den till Sveriges största premiäröppning 2017, och den näst största genom tiderna. Den enda filmen som slår dessa siffror är “Star Wars: The Force Awakens”.

Den senaste Star Wars-filmen har dock delat publiken i tu. Recensenterna hyllar filmen, men fansen är inte lika imponerade. På sajten ”Rotten tomatoes ” uppger endast drygt hälften av biobesökarna att de gillar filmen.

