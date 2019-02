Löwengrip om flygkritiken: ”Har ett arbete som kräver att jag är iväg”

Isabella ”Blondinbella” Löwengrip: ”Jag kan inte sluta resa”

Isabella Löwengrip har fått hård kritik för sina flygvanor.

I ett nytt blogginlägg bemöter hon nu kritiken och skriver att hennes arbete kräver att hon flyger hela tiden.

”Jag är utanför Sveriges gränser halva året, främst i mitt jobb men några dagar privat också”, skriver hon.

Under gårdagen postade entreprenören och bloggerskan Isabella Löwengrip en bild på sin Instagram där hon vandrar längs en strandremsa i Qatars huvudstad Doha. Till bilden hade hon skrivit ”Vacay over the weekend”.

Inlägget fick flera av Löwengrips följare att rikta hård kritik mot hennes beslut att ta en weekend i huvudstaden. Bland annat anklagades hon för att vara en hycklare, eftersom hon den senaste tiden berättat om hennes önskan att arbeta mer klimatsmart.

Löwengrip svarar på flygkritiken

I ett nytt blogginlägg svarar nu Isabella Löwengrip på kritiken och berättar att hennes jobb kräver att hon hela tiden flyger och är på möten världen över.

”Jag kommer självklart att flyga privat också. Att få komma iväg till solen i februari månad är mitt sätt att orka hålla tempot och det är inget jag kommer att sluta med. Jag är utanför Sveriges gränser halva året, främst i mitt jobb men några dagar privat också”, skriver hon i inlägget.

Hon anser även inte att det är dubbelmoral att anställa en CSR-manager, en person som ska hjälpa hennes bolag till att göra mer klimatsmarta val, för att förbättra företagets klimatpåverkan så gott det går.

”Vi är över 70 personer i grupp och vi växer så det knakar. 2019 kommer vi att närma oss 200 miljoner i total omsättning. Alternativen är att anställa en person som stöttar oss i att växa hållbart eller strunta i det helt. Vi har valt att investera i det och göra det transparent”.

Bad Greta Thunberg om hjälp

För bara några veckor sedan sträckte hon ut en hand till miljöaktivisten Greta Thunberg och bad om hennes hjälp.

”Greta, jag sträcker ut en hand till dig, kom gärna till våra bolag och hjälp oss”, skrev hon då.

Hon meddelade samtidigt att hon tagit in en CSR-manager för att vägleda sitt bolag till att göra mer klimatsmarta val i framtiden.

”Jag kan inte sluta resa men jag kan anställa en person som jobbar vid min sida för att se till att allt klimatkompenseras. Men det ska inte stanna där. Personen ska jobba övergripande i hela koncernen, titta på allt Löwengrip och Hermine Hold gör. Titta på allas transport, hur vi kan hantera matsvinnet hemma och hur vi hanterar mina kläder. Allt, allt, allt”.

