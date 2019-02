Mia Skäringer + FÖLJ

Mia Skäringers känslosamma tal under QX-galan 2019

Vann årets scen och hyllades på sociala medier

avAlex Hartelius

NÖJE 9 februari 2019 19:30

Skådespelaren Mia Skäringer tilldelades priset årets scen under QX-galan.

I sitt tacktal var hon både känslosam och tacksam.

– När det kommer till känslostarka, impulsiva saker jag inte kan kontrollera blir jag jävligt rörd, säger hon.

Det var en rörd Mia Skäringer som mottog priset årets scen för hennes scenshow ”No more fucks to give” under QX-galan i måndags.

– Det här är jag ganska dålig på. Jag är ganska stark som person och explosiv när jag har allt under kontroll på scen, likt Bergman på det viset… men när det kommer till känslostarka, impulsiva saker jag inte kan kontrollera blir jag jävligt rörd, sa Mia Skäringer och fortsatte:

– När jag fick frågan om jag skulle göra ”No more fucks to give” som en stor arenaturné tvekade jag. Men sen tänkte jag på alla unga tjejer: ”Fy fan, jag måste visa dem att det är möjligt för tjejer att ta det stora utrymmet och gå ut på scen och bara äga. Det är fullt möjligt”

Hyllas av fansen

Efteråt hyllades Mia Skäringers tal på sociala medier.

”Har följt dig från truckförare o inslag i Radio Värmland till nu. En diamant kan inte slipa sig själv men i ditt fall vet i faan.... Respekt”.

Foto: TV4 Mia Skäringer på QX-galan.

” Allt gott du ger oss, alla ord, alla svar en aldrig lyckas komma på men som du levererar. Stödet. Kraften. All min kärlek till dig och de dina som älskar dig”.

Efter galan la Mia Skäringer upp en bild på Instagram med orden:

”Tack QX–galan för priset Årets scen. För en människas rätt till sitt eget liv, sina egna känslor, röst och kropp. För kärleken. Edit Södergran säger det så enkelt och rakt - Det anstår mig inte längre att göra mig mindre än vad jag är”.

