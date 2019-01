Efter skandalerna: Sony gör sig av med R Kelly

Tagit bort hans namn bland kontrakterade artister

avAlex Hartelius

NÖJE 18 januari 2019 20:53

Den skandalomsusade och sexbrottsanklagade artisten R Kelly förlorar kontraktet med RCA Records.

Skivbolaget – som ägs av Sony – har nu tagit bort r&b-stjärnan från listan bland ”signade” artister.

Hur det blir med R Kellys kommande album återstår att se.

Natten till lördagen meddelade R Kellys, 51, skivbolag RCA Records att man gör sig av med den skandalomsusade r&b-stjärnan. Det skriver bland annat Variety.

Skivbolaget som ägs av Sony Music har de senaste åren fått motta hård kritik för sitt samarbete med den sexanklagade artisten. Medlemmar från kampanjen #MuteRKelly har tidigare krävt att man säger upp samarbetet med stjärnan.

I samband med den nya dokumentären ”Surviving R Kelly”, där flera kvinnor träder fram och anklagar artisten för sexuella övergrepp, har kritiken mot skivbolaget växt.

För några veckor sedan flög ett flygplan på uppdrag från kvinnorättsorganisationen Ultraviolet över Sonys kontor i Los Angeles och visade budskapet: ”RCA/Sony: Gör er av med sexbrottsanklagade R Kelly”. Det har även utförts en protest utanför deras huvudkontor i New York.

Anklagas för att bedriva sexsekt

För drygt två år sedan anklagade flera unga kvinnor R Kelly för att han hållit dem fångna under sektliknande förhållanden för att kunna ha sex med dem när han ville. Artisten har även tidigare åtalats för barnpornografibrott efter att han påstods ha spelat in en sexvideo på sig själv tillsammans med en 14-årig flicka 2002. Han friades sex år senare.

En källa nära till R Kelly har tidigare sagt till TMZ att artisten är ”äcklad” över dokumentären och att han planerar att stämma samtliga aktörer. Enligt källan anser R Kelly att det pågår en ”personlig vendetta” mot honom.

Lady Gaga ångrar samarbetet

Förra veckan gick världsartisten Lady Gaga, 32, ut med att hon ångrar samarbetet med R Kelly och deras låt ”Do What U Want (With My Body)”.

– Jag har för avsikt att ta bort låten från Itunes och andra streamingtjänster – och jag kommer aldrig att jobba med honom igen, sa hon i ett uttalande enligt CNN.

Tidigare i år meddelade R Kelly på sin Twitter att han snart släpper nytt album. Hur det det blir med den saken nu återstår att se.

R Kelly har hela tiden nekat till anklagelserna.

Sony och RCA Records har avböjt att kommentera ytterligare.

