Khloé Kardashians första ord efter otroheten

NÖJE 5 november 2018 23:18

Khloé Kardashian har inte velat prata om Tristan Thompson otrohet.

Fram tills nu.

”Jag tänker inte skriva vad jag gjorde, men låt oss bara säga att han hade tur att jag var gravid i nionde månaden”, twittrar hon.

Bara en månad innan Khloé Kardashian skulle föda sitt första barn, avslöjades det att pojkvännen, tillika NBA-stjärnan Tristan Thompson varit otrogen.

I söndagens program av ”Keeping up with the Kardashians”, som sändes i USA, togs otrohetsdramat från i våras upp.

Och i samband med avsnittet twittrade Khloé Kardashian med fans om programmet, och realitystjärnan som inte velat prata om det tidigare, var oväntat öppen med sina känslor.

”Det är galet hur känslor aldrig dör. Du kan förlåta, men det är omöjligt att glömma”, skriver Khloé Kardashian.

Hon hade gärna sett att programmet sänts tidigare.

”Jag älskar att filma showen och jag är stolt att vi är så pass starka och modiga att vi vågar visa oss sårbara. MEN vi måste börja sända programmet närmare realtid. Det här avsnittet är sju månader sen och det är mycket man måste återuppleva igen. Men jag kanske behöver det också”.

Foto: TT / NTB Scanpix Khloé Kardashian och Tristan Thompson.

”Tack gode gud att det inte fanns några kameror”

I programmet får tittarna ta del av familjens reaktioner från i våras då Thompsons otrohet uppdagades. Khloé Kardashian befann sig själv i Cleveland, utan kameror.

”Tack gode Gud att det inte fanns några kameror med mig i Cleveland. Jag tänker inte skriva vad jag gjorde, men låt oss bara säga att han hade tur att jag var gravid i nionde månaden”.

Khloé Kardashian har valt att förlåta Thompson och de är i dag fortfarande ett par.

Men vägen till förlåtelse har varit lång.

– Hon vill ha egentid med barnet och fundera på vad hennes nästa steg ska bli, sa systern Kim Kardashian när hon gästade ”The Ellen DeGeneres Show” i april i år.

