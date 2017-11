Andreas Weise om kommande barnet – och kärleksturnén med Sonja Aldén













1 av 5 | Foto: Anne Segelström Andreas Weise och Sonja Aldén.

Det är mycket kärlek i Andreas Weises liv.

Första barnet. Bröllop. Och en turné där han och Sonja Aldén sjunger kärlekslåtar.

– Jag kommer nog att vara gladare än låtarna. Ska man vara lite cynisk, så är det oftast sångerna om olycklig kärlek som berör mest, säger han.

I vår, med start i Söderhamn 6 april, drar Andreas Weise , 31, och Sonja Aldén , 39, ut på en turné under rubriken Love songs .

Just nu sitter de och väljer och vrakar bland hundratals låtar på temat. Låtar ur musikaler, klassiker ur pop-, rock- och soulhistorien, svenska låtar.

Varför en turné med bara kärlekssånger?

– Därför att det behövs. I tider som dessa behövs det sånger om kärlek och glädje. Och även om de kärlekslåtar som kanske berör mest ofta handlar om olycklig kärlek, kan det finns något slags hopp även i dem.

Många av konserterna äger rum i kyrkor.

– Det finns en mäktig och lite mystisk stämning i att uppträda där, säger Andreas.

Varför en turné just ihop med Sonja Aldén?

– Hon drar mycket, har en fantastisk röst och är en fantastisk person.

Andreas beskriver sig själv som lite ”lillgammal” på det sättet att som tonåring började han lyssnade på äldre musik. Frank Sinatra , Stevie Wonder ,

Motown-soulen, storbandsjazz. Som han också har sjungit på många turnéer.

– Det är först på senare år jag börjat lyssna på svensk musik. BAO , Ted Gärdestad , Peter LeMarc , Marie Fredriksson .

Något av detta kan vi säkert få höra på Love songs-turnén. Sonja Aldén gillar till exempel Åsa Jinders ”Av längtan till dig” och BAO:s ”Du är min man”.

– Men det är fyra månader kvar, så exakt vilka låtar det blir vet vi inte, mycket kan ändras under den tiden, säger Andreas.

Garanterar Van Morrison-låt

En låt kan han dock nästan garantera är med:

– Van Morrisons ”Have I told you lately that I love you”. En fantastisk låt.

Det är inte bara en turné som heter Love songs, det är mycket kärlek över huvud taget i Andreas Weises liv närmaste tiden.

Han och sambon Sofie Brange väntar sitt första barn.

– Det är bara en månad kvar, det blir en dotter. En ny tid i livet. Nya perspektiv. Jag tycker det ska bli väldigt kul, men jag förstår att det kommer att rubba ens tillvaro rätt mycket.

Och ni ska väl gifta er också?

– Jo, men det är skjutet lite på framtiden, det kanske inte blir förrän 2019, vi vet inte än, det är mycket som händer nästa år.

FAKTA Här uppträder Andreas Weise och Sonja Aldén under sin Love songs-turné: 2018, april: 6 Söderhamn, 7 Grängesberg, 8 Rättvik, 9 Örnsköldsvik, 11 Borås, 12 Halmstad, 13 Göteborg, 14 Askersund, 15 Landskrona, 18 Vara, 19 Eskilstuna, 20 Norrköping, 21 Klockrike, 22 Sunne, 24 Katrineholm, 25 Uppsala, 26 Visby, 29 Nyköping. Maj: 2 Ljusdal, 3 Bräcke, 4 Härnösand, 5 Umeå, 6 Burträsk. Läs mer

