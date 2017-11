Prisad countrystjärna är död – blev 85 år



1 av 2 | Foto: Alonzo Adams / AP Mel Tillis.

Countrystjärnan Mel Tillis är död, skriver TMZ .

Han blev 85 år gammal.

Mel Tillis spelade in mer än 60 album under sin långa karriär, som började redan på 1950-talet.

Han hade mer än tre dussin singlar som låg topp-10 genom åren, bland annat ”Ruby (don’t take your love to town)”, ”Detroit city” och ”Mental revenge”.

Han spelade också in ”Coca cola cowboy” till filmen ”Den vilda fighten” 1978, där Clint Eastwood spelade huvudrollen.

Mel Tillis har en plats i countryns Hall of fame och fick 2012 en medalj av president Barack Obama för sina insatser inom countrymusiken.

Tillis dog under söndagen sedan han plågats av andningsbesvär.

